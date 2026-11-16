باحثون روس يطورون أصنافاً جديدة من البطاطا ملائمة للظروف المناخية القاسية

موسكو-سانا

يعمل باحثون روس على تطوير ثلاثة أصناف هجينة جديدة من البطاطا، تتميز بقدرتها على التكيّف مع الظروف المناخية القاسية، ولاسيما الجفاف والبرد، إلى جانب تحقيق إنتاجية مرتفعة، تمهيداً لإخضاعها للاختبارات الرسمية واعتمادها في الزراعة.

وذكر موقع “ناوكا ميل” الروسي المتخصص بالشؤون العلمية، أمس الأحد، أن علماء في معهد علم الخلايا والوراثة التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم، يستعدون لتقديم الأصناف الثلاثة، التي تحمل أسماء “أفانغارد” و”تايغا” و”أتامان”، للاختبارات الحكومية.

وأوضح الباحثون أن صنف “تايغا” يتميز بسرعة النضج، ما يجعله ملائماً للظروف المناخية في غرب سيبيريا، حيث يسود المناخ القاري القاسي وتقصر مواسم النمو، بينما يتمتع صنف “أتامان” بقدرة عالية على تحمل الجفاف وإنتاجية مرتفعة، ويتميز “أفانغارد” بخصائص زراعية واعدة.

ويأتي تطوير هذه الأصناف في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إنتاج المحاصيل المحلية، وتحسين قدرتها على التكيّف مع التغيرات المناخية.