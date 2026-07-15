وزير الصحة يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون المشترك في ‏القطاعين الصحي والدوائي

دمشق-سانا‏

بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي مع وفد من وزارة ‏الصحة الليبية برئاسة مدير الشؤون المالية والإدارية فوزي ‏أُنيس، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات ‏المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي‎.‎

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في ‏مبنى الوزارة، آليات استقدام الكوادر الطبية السورية ذات الخبرة ‏والكفاءة، مع تركيز خاص على الكوادر التمريضية، إلى جانب ‏بحث سبل تبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة التي ‏حققها كل طرف في مجالات التدريب والتأهيل وإدارة المنظومة ‏الصحية‎.‎

وتناولت المباحثات فرص تعزيز التعاون في مجال الصناعات ‏الدوائية، وتأمين المستلزمات الطبية والمستهلكات الصحية، بما ‏يدعم التكامل الصحي المنشود ويسهم في تحقيق الأمن الدوائي ‏للجانبين، ويشكل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الصحية ‏المشتركة‎. ‎

وشدد الوزير العلي على أهمية توسيع آفاق التعاون الصحي ‏والدوائي، إلى جانب تعزيز الشراكة في المجالات الحيوية في ‏المجال الصحي‎.‎

وكان وزير الصحة بحث، في العاصمة الليبية طرابلس، مع ‏وكيل عام وزارة الصحة الليبية المكلف مهام الوزير الدكتور ‏محمد الغوج، في السابع عشر من كانون الأول 2025 آفاق ‏تعزيز التعاون الصحي المشترك بين سوريا وليبيا، من خلال ‏تطوير التعاون في مجالات صناعة الأدوية، وتبادل الخبرات ‏الفنية، وبناء القدرات الصحية، وذلك على هامش التحضيرات ‏لانعقاد الدورة الـ 63 لمجلس وزراء الصحة العرب في ‏العاصمة الليبية.‏