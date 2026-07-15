وزير الصحة يبحث مع وفد ليبي تعزيز التعاون المشترك في ‏القطاعين الصحي والدوائي

دمشق-سانا
بحث وزير الصحة السوري مصعب العلي مع وفد من وزارة الصحة الليبية برئاسة مدير الشؤون المالية والإدارية فوزي أُنيس، سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة، آليات استقدام الكوادر الطبية السورية ذات الخبرة والكفاءة، مع تركيز خاص على الكوادر التمريضية، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات والاستفادة من النماذج الناجحة التي حققها كل طرف في مجالات التدريب والتأهيل وإدارة المنظومة الصحية.
وتناولت المباحثات فرص تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، وتأمين المستلزمات الطبية والمستهلكات الصحية، بما يدعم التكامل الصحي المنشود ويسهم في تحقيق الأمن الدوائي للجانبين، ويشكل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الصحية المشتركة.
وشدد الوزير العلي على أهمية توسيع آفاق التعاون الصحي والدوائي، إلى جانب تعزيز الشراكة في المجالات الحيوية في المجال الصحي.
وكان وزير الصحة بحث، في العاصمة الليبية طرابلس، مع وكيل عام وزارة الصحة الليبية المكلف مهام الوزير الدكتور محمد الغوج، في السابع عشر من كانون الأول 2025 آفاق تعزيز التعاون الصحي المشترك بين سوريا وليبيا، من خلال تطوير التعاون في مجالات صناعة الأدوية، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات الصحية، وذلك على هامش التحضيرات لانعقاد الدورة الـ 63 لمجلس وزراء الصحة العرب في العاصمة الليبية.