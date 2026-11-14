شلل الأطفال فيروس خطير.. كيف نحمي مجتمعنا منه؟ تاريخ النشر: 2026/11/14 10:28 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/14 10:28 صباحًا شلل الأطفال فيروس خطير.. كيف نحمي مجتمعنا منه؟ من ريادة حلب في الطباعة العربية إلى ازدهار النشر والصحافة في دمشق الكلمة تبني.. حملة إعلامية أطلقتها الأكاديمية السورية للإعلام للتوعية بمخاطر خطاب الكراهية 3477 طالباً في اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري 2026-2027 تأهل 934 طالباً وطالبة للمرحلة الثانية من فعاليات الأولمبياد العلمي السوري وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من تقلبات جوية متوقعة اليوم الجمعة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:شلل الأطفال مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها قائد القوى البحرية في الجيش يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً على متن الفرقاطة سوركوف الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ وفاة شخص وإصابة آخرين جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية آخر الأخبار انفوغراف شلل الأطفال فيروس خطير.. كيف نحمي مجتمعنا منه؟ دولي لجنة التنسيق اللبنانية الأمريكية تحذر من تعطيل قرارات حصر السلاح دولي إصابة 32 شخصاً إثر انقلاب سفينة سياحية في نهر المسيسيبي