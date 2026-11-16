إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية

دمشق-سانا
أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدِّرة على الحدود السورية اللبنانية قادمة من الأراضي اللبنانية، وكانت معدّة للتهريب عبر الأراضي السورية.
وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على المدعو (ع. س)، وضبط 261 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت بحوزته.
وأشارت إلى مصادرة الكمية المضبوطة، وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، لافتة إلى أن الجهود الأمنية مستمرة لملاحقة بقية المتورطين وأفراد الشبكة.
وفي العاشر من الشهر الجاري قبضت إدارة مكافحة المخدرات على ثلاثة متورطين في تجارة وتهريب المخدرات من لبنان، وضبطت 200 ألف حبة مخدِّرة، و61 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى كيلوغرامين من مادة الماريغوانا.