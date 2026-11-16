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إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية

photo 4 2026 11 16 15 49 13 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
المواد المخدِّرة التي ضبطتها إدارة مكافحة المخدرات على الحدود ‏السورية اللبنانية-دمشق16-11-2026-إدارة مكافحة المخدرات

دمشق-سانا ‏

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدِّرة على الحدود ‏السورية اللبنانية قادمة من الأراضي اللبنانية، وكانت معدّة للتهريب عبر الأراضي ‏السورية.‏

photo 10 2026 11 16 15 49 15 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية

وذكرت الإدارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على المدعو ‌‏(ع. س)، وضبط 261 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت بحوزته.‏

وأشارت إلى مصادرة الكمية المضبوطة، وإحالة الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ ‏الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، لافتة إلى أن الجهود الأمنية مستمرة لملاحقة بقية ‏المتورطين وأفراد الشبكة.‏

وفي العاشر من الشهر الجاري قبضت إدارة مكافحة المخدرات على ثلاثة متورطين في ‏تجارة وتهريب المخدرات من لبنان، وضبطت 200 ألف حبة مخدِّرة، و61 كيلوغراماً من ‏مادة الحشيش، إضافة إلى كيلوغرامين من مادة الماريغوانا.‏

photo 1 2026 11 16 15 49 13 1 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
photo 2 2026 11 16 15 49 13 1 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
photo 5 2026 11 16 15 49 14 1 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
photo 6 2026 11 16 15 49 14 1 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
photo 8 2026 11 16 15 49 14 1 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
photo 9 2026 11 16 15 49 15 1 إدارة مكافحة المخدرات تحبط تهريب 261 ألف حبة كبتاغون على الحدود السورية ‏اللبنانية
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