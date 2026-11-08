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أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء

1 6 أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء
2 5 أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء

أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء، ما يغطي نحو 50% من احتياجات البلاد من المحصول، وفق بيانات وزارة الزراعة.

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