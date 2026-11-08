أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء تاريخ النشر: 2026/11/08 11:08 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/08 11:08 صباحًا أكثر من 475 ألف طن خلال عام 2026 إنتاج سوريا من الذرة الصفراء، ما يغطي نحو 50% من احتياجات البلاد من المحصول، وفق بيانات وزارة الزراعة. اتفاقية سوريّة صربية لاستثمار وتصدير 1.5 مليون طن من الفوسفات خلال 2026 استئناف خدمة إرسال الطرود الدولية عبر شبكة الاتحاد البريدي العالمي (UPU) “جامعتنا بهمتنا أنظف” حملة نظافة تطوعية في جامعة حمص أعمال صيانة وتأهيل طريق حمص–السلمية تتواصل في موقع المشرفة بريف حمص الزراعة توقّع مذكرة تفاهم مع معهد إيطالي لتعزيز التعاون وتطوير الموارد الطبيعية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الذرة الصفراءسوريا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة مباحثات سورية فرنسية في باريس حول أوضاع اللاجئين والتعاون المشترك بريد طرطوس يخصص دواماً إضافياً لصرف رواتب المتقاعدين السورية للمعارض: العمل على إعداد خطة متكاملة لتشغيل مدينة معارض حلب الدفاع المدني يزيل انجرافات صخرية وطينية ويفتح طرقاً في بلدة كسب الإمارات تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات تضم 20 شخصاً استدعاء بلينغهام للانضمام إلى منتخب إنكلترا لمواجهتي كرواتيا وإسبانيا آخر الأخبار انفوغراف اللاعب السوري مازن فندي يحرز المركز الثاني مكرراً في بطولة العالم للشطرنج منوعات جزيئات خفية في الدم.. هل تحمل مفتاحاً جديداً لعلاج تسمم الحمل؟ فيديو السيول تكشف أجزاء من موقع الطويحينة الأثري في تدمر بريف حمص الشرقي