جولة ميدانية على سد مشقيتا في ريف اللاذقية للاطلاع على منسوب التخزين بعد الامتلاء الكامل

نهر عريبا الواقع بين مدينتي حارم وسلقين بريف إدلب يعود للجريان بعد جفاف استمر لأكثر من 6 سنوات
انطلاق فعاليات المؤتمر الشبابي الأول بحمص بحضور وزير الثقافة ومحافظ حمص ومدير الشؤون السياسية
الزكاة فريضة شرعية وأداة تنموية.. محور ورشة حوارية في حماة
وزير الإعلام حمزة المصطفى يزور دولة قطر ويطلع على تجارب عدد من المؤسسات الإعلامية فيها
افتتاح مدرسة حطين في خان شيخون بدعم من منظمات تركية يعيد الأمل للعملية التعليمية
