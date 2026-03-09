جولة ميدانية على سد مشقيتا في ريف اللاذقية للاطلاع على منسوب التخزين بعد الامتلاء الكامل
تسارع أعمال تأهيل جسر مدخل الرستن في ريف حمص لإعادته إلى الخدمة
هيئة التخطيط والإحصاء وبرنامج الأغذية العالمي يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مسح الدخل
لحظة انطلاق الحافلات التي تقل مهجري عفرين من الحسكة إلى ريف حلب بمرافقة قوى الأمن الداخلي
الشؤون الاجتماعية بدير الزور تجري مقابلات لإعادة الموظفين المفصولين عن العمل لالتحاقهم بالثورة
صحة الرقة تبحث مع ممثلي منظمات المجتمع المدني تطوير الواقع الصحي والخدمات الطبية في المحافظة
عملية إحصاء شاملة للثروة الحيوانية في محافظة درعا
جبلة غير في رمضان الخير” فعالية اقتصادية لتنشيط الأسواق وتأمين السلع بأسعار مناسبة
