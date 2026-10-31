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وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توافر شواغر وظيفية في الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق

01 107 وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توافر شواغر وظيفية في الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق

وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توافر شواغر وظيفية في الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق، والتقديم عبر الرابط

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