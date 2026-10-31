وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توافر شواغر وظيفية في الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق تاريخ النشر: 2026/10/31 10:41 مساءً اخر تحديث: 2026/10/31 10:41 مساءً وزارة التنمية الإدارية تعلن عن توافر شواغر وظيفية في الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق، والتقديم عبر الرابط فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي تنطلق اليوم بمشاركة عربية ودولية واسعة كفر بطنا بريف دمشق تحتضن بطولة تنشيطية للشطرنج بروح تنافسية عالية انطلاق ورشة إقليمية لتقييم تأثير المناخ على موارد المياه الجوفية بريف دمشق مبادرة لتوزيع الهدايا على أطفال بلدة صيدنايا بريف دمشق بمناسبة عيد الميلاد 358 ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق خلال أسبوع صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الوحدات الإداريةريف دمشقشواغر وظيفيةوزارة التنمية الإدارية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك دورتموند يفرض التعادل على بايرن ميونيخ في قمة الدوري الألماني أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 الطوارئ تجدد التحذير من اضطراب جوي يبدأ عصر غد الأحد أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 مباحثات بحرينية مصرية حول التطورات في المنطقة أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026 التكية السليمانية… مشهد من وقار دمشق أكتوبر 31, 2026 أكتوبر 31, 2026