الوزير الشعار والقائم بأعمال سفارة سوريا بالرياض يبحثان ‏تعزيز ‏التعاون الاقتصادي مع السعودية

دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع القائم بأعمال السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش في دمشق اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وتوسيع مجالات التبادل التجاري والاستثماري، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق المؤسسي بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح فرصاً أوسع للشراكة الاقتصادية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية مواصلة التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية، وترسيخ العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية.
ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية السورية السعودية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.