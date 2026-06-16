الوزير الشعار والقائم بأعمال سفارة سوريا بالرياض يبحثان ‏تعزيز ‏التعاون الاقتصادي مع السعودية

دمشق-سانا‏

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع القائم بأعمال ‌‏السفارة السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش في ‌‏دمشق اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا ‌‏والسعودية‎.‎

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة آفاق تطوير‏ العلاقات ‏الاقتصادية مع السعودية، وتوسيع مجالات التبادل ‏التجاري ‏والاستثماري، إضافة إلى تعزيز آليات التنسيق المؤسسي ‏بما يدعم ‏المصالح المشتركة ويفتح فرصاً أوسع للشراكة ‏الاقتصادية‎.‎

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية مواصلة التنسيق عبر القنوات ‌‏الدبلوماسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين سوريا ‌‏والسعودية، وترسيخ العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ‌‏الاقتصادية‎.‎

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات ‌‏الاقتصادية السورية السعودية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق ‌‏المشترك بما يدعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز ‌‏الشراكات الاقتصادية بين البلدين‎.‎