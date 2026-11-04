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حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع للتعرّف على الحرف التراثية

دعماً للفتيات وتمكيناً لمهاراتهن حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع للتعرّف على الحرف التراثية

للتعرّف على الحرف التراثية واكتشاف مهارات جديدة.. حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع.

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