حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع للتعرّف على الحرف التراثية تاريخ النشر: 2026/11/04 9:45 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/04 9:45 صباحًا للتعرّف على الحرف التراثية واكتشاف مهارات جديدة.. حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع. التعليم العالي السورية تنظم جلسة حوارية في دمشق بعنوان ”صناعة المواهب التقنية” “من جدران الزنزانة”.. ذاكرة الألم تتحول إلى شهادة فنية في المتحف الوطني بدمشق المؤتمر العلمي الثاني في طب الطوارئ يختتم فعالياته بدمشق الرقابة المالية تصدر أسماء الناجحين بالاختبار الكتابي لمسابقة مفتش معاون خلال 3 أيام نحو 600 استجابة لفرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ والكوارث بسبب السيول صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحرف التراثيةحاضنة دمر الثقافيةدمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الملتقى السوري الصيني ينطلق بدمشق لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات اقتصادية الذهب المغشوش في سوريا.. أساليب الاحتيال وسبل كشفها والعقوبات مباحثات سورية لبنانية في دمشق لتعزيز التنسيق والتعاون في مختلف المجالات الكويت تعرب عن تضامنها مع سوريا وتعزي بضحايا السيول منصة «كلايم ويب» تعزز منظومة الإنذار المبكر متعدد المخاطر في سوريا آخر الأخبار 5 صور انطلاق قافلة عودة تضم 372 عائلة من مراكز الإيواء في محافظة الحسكة باتجاه ريف رأس العين محليات انخفاض في درجات الحرارة وأمطار غزيرة في بعض المناطق انفوغراف حاضنة دمر الثقافية تستضيف 45 فتاة من الصم وضعاف السمع للتعرّف على الحرف التراثية