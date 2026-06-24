بازار “أثر” يواصل دعم الحرف والمشغولات اليدوية

دمشق-سانا



استكمل البازار الثاني من سلسلة فعاليات “أثر” لدعم المشغولات اليدوية والحرف، اليوم الأربعاء، فعالياته في منزول ربوة دمشق، حيث استعرضت جمعيات وأعضاء من المجتمع المدني مشغولاتهم اليدوية المتنوعة التي عكست مهاراتهم وابتكاراتهم الفنية.

إبداعات الجمعيات والمبادرات النسائية

عكس البازار المواهب الفنية للمشاركين، إذ ابتكرت سيدات جمعية إرادتي الخيرية العديد من الأفكار التي وظّفنها في إعادة تدوير الأقمشة التالفة لصناعة أدوات منزلية وحقائب قماشية صديقة للبيئة، إضافة إلى دمى الأطفال، بما يسهم في الحد من الهدر وتعزيز الاستدامة.

وأوضحت المشرفة نورا سليمان في تصريح لـ مراسلة سانا أن الجمعية تأسست عام 2014 استجابةً للاحتياجات الإنسانية، وتوسعت أعمالها لاحقاً لتشمل برامج متنوعة في مجالات الإغاثة والتعليم والصحة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الجامعات، إلى جانب المشاريع المهنية والتنموية.



وأشارت سليمان إلى أن الجمعية تنفذ برنامجاً للدعم الاقتصادي يستهدف النساء، ولا سيما المحتاجات والأرامل، عبر تدريبهن على الخياطة والأشغال اليدوية وتمكينهن اقتصادياً.



وأكدت أن المشاركات يطوّرن مهاراتهن من خلال التدريب والعمل المستمر، ما ينعكس على جودة المنتجات ويمنحهن فرصة لتحقيق مردود اقتصادي ومعنوي.

مشاريع فنية تعبّر عن الهوية والذاكرة

ضمّ البازار أعمالاً جديدة وغير تقليدية، حيث قالت المصممة شام العلبي، المشاركة بأعمال مشروعها الخاص بعنوان “داما”: إن المشروع انطلق من رغبتها في التعبير عن تجربتها الشخصية مع دمشق عبر تصاميم فنية تستلهم تفاصيل الحياة اليومية والذاكرة السورية.

وبيّنت العلبي أن المشروع بدأ بتصاميم على القمصان ثم توسع ليشمل منتجات أخرى، مؤكدة أن الأعمال تعكس رؤية أبناء المدينة وتجاربهم أكثر من كونها موجهة للسياح، وتعتمد على رموز وصور مستمدة من الواقع السوري وتحمل رسائل اجتماعية وإنسانية تعبّر عن الصمود والأمل والهوية.

حرف تراثية تتجدد: الفخار والحرير

حضرت حرفة الفخار والخزف في ركن خاص استعرض مجسمات شكّلت من الفخار المطلي بمادة الزجاج التي تتطلب دقة عالية وصبراً، إضافة إلى الشموع وصناديق الخشب المطعّمة بالخزف.

وأكدت راما السمان، مسؤولة هذا الركن، أن مشاركتها تأتي امتداداً لإرث عائلي في فن الخزف والسيراميك، مشيرة إلى تقديم مجموعة من الأعمال اليدوية التي تجمع بين الخزف والشموع.

ولفتت السمان إلى إقامتها ورشات عمل وأنشطة ثقافية تهدف إلى تنمية الذائقة الفنية ودعم الحراك الثقافي والفني، مؤكدة أن جميع المعروضات منجزة يدوياً بالكامل باستخدام تقنيات متنوعة تشمل التشكيل على الدولاب والبناء اليدوي، إلى جانب ابتكار منتجات تجمع بين الخزف وعناصر فنية أخرى، في إطار السعي المستمر لتطوير الحرفة واستكشاف أساليب إبداعية جديدة.

ومن اللافت مشاركة حرفة تعتمد على مادة تشتهر بها سوريا لكنها آلت إلى الندرة، وهي الحرير الطبيعي المستخلص من شرانق دودة القز.

وأوضحت عفاف النبواني أن تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وأصبحا محصورين بعدد محدود من العائلات، مشيرة إلى سعيها للاستفادة من الشرانق في إنتاج منتجات حرفية مبتكرة.



وبيّنت النبواني أنها طوّرت صابون الحرير المصنوع يدوياً بطريقة التصنيع البارد، والذي يحتوي على بروتين الحرير المحلل مخبرياً وزيوت طبيعية عالية الجودة، إلى جانب تنفيذ مشغولات يدوية من خيوط الحرير الطبيعي.

وأكدت أن الموسم الحالي شهد عودة جزئية لتربية دودة القز وتوسيع دائرة المربين، ما يبشر بتحسن إنتاج الحرير الطبيعي واستمرار هذه الحرفة التراثية وتطوير منتجاتها.

كما استخدم بعض المشاركين الأقمشة في تغليف الكتب بصناعة أغلفة قماشية من النبطي المصري والأغباني الشامي، ما يضفي لمسة فنية على الدفاتر، ووجد الزائر ركناً للصور الفورية وتزيين إطاراتها، إضافة إلى التجريب الفوري لصناعة الزينة ضمن إطار تشجيع الصناعات والحرف اليدوية.

وضم البازار أيضاً اللمسة الفنية النسائية في صناعة الزينة المكوّنة من الأحجار الكريمة والخرز والأصداف، إضافة إلى صناعة الصوف باستخدام خيوط القطن بألوان زاهية تتجاوز السبعين لوناً، مستهدفة المهتمين بالحرف اليدوية والراغبين بتعلمها.