صدور نتائج مسابقة التوظيف للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

دمشق-سانا

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم الخميس، نتائج مسابقة التوظيف لشواغر معاون مفتش ومفتش متدرب، والتي كانت أعلنت عنها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية في الـ 13 من تشرين الأول من العام الماضي.

ودعت الهيئة عبر قناتها على التلغرام الناجحين في المسابقة إلى مراجعة المعهد العالي للرقابة أو فرعه خلال المدة من 26-4-2026 ولغاية 30-4-2026، من الساعة الـ 9:00 صباحاً وحتى الـ 2:00 ظهراً، وذلك في ضاحية قدسيا بمحافظة بريف دمشق، وفي مبنى فرع الهيئة بحي الفرقان في محافظة حلب.

ولفتت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى أنه بإمكان المتقدمين للمسابقة الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال الدخول إلى الرابط .

وأشارت الهيئة إلى أن نتائج مسابقة منطقة الجزيرة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور لم تعلن بعد، وأن الإعلان عن نتائج المتقدمين لوظيفة “الدارس القانوني” سيتم لاحقاً، بعد استكمال إجراءات المقابلات الشخصية.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية أعلنت في الـ 17من شباط الماضي عن توسيع مسابقة التوظيف المعلن عنها بتاريخ الـ 13 من تشرين الأول لعام 2025، وذلك رغبة منها في تفعيل فروعها في منطقة الجزيرة بمحافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وتوفر شواغر جديدة بمسمى وظيفي “معاون مفتش”.