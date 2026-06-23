مهرجان أدبي بعنوان “الخطوة الأولى” في اتحاد الكتاب بدمشق لدعم المواهب الأدبية الشابة

دمشق-سانا

وسط أجواء الاحتفاء بالمواهب الأدبية لدى الأطفال واليافعين ودعمها، انطلقت في مقر اتحاد الكتاب العرب بدمشق اليوم الثلاثاء فعاليات المهرجان الأدبي “الخطوة الأولى”، بمشاركة مجموعة من المثقفين والأدباء والمهتمين بالشأن الأدبي.



ويهدف المهرجان إلى احتضان المواهب الأدبية الناشئة، وتنمية مهارات الأطفال واليافعين والشباب، من خلال برنامج يمتد ثلاثة أيام ويضم مشاركات في الإلقاء الشعري والغناء والإنشاد والمناظرات الأدبية وتلاوة القرآن الكريم، يقدمها متدربو فريق “مئة كاتب وكاتبة” التابع لمؤسسة المئة التنموية، بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب.

المهرجان نافذة لعرض المواهب والمعارف

وفي كلمة له خلال الافتتاح، اعتبر الدكتور عصام شيخ الأرض، رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب، أن مهرجان الخطوة الأولى يشكّل “نافذة حقيقية لعرض شخصيات المشاركين ومعارفهم وأدائهم”، مشيراً إلى أن الألقاب الأدبية كشاعر وكاتب وروائي “لا تُمنح تلقائياً، بل تُبنى بالتراكم المعرفي والعمل المستمر والمثابرة”.

وشدد شيخ الأرض على أن النتيجة الأدبية الحقيقية تُقاس بقدرة النص على التأثير في المتلقي وإحداث تفاعل حقيقي مع الجمهور، لافتاً إلى أن وقوف المشاركين على خشبة المسرح يمثل “فرصة ثمينة لبناء الثقة بالنفس وتعزيز حضورهم الثقافي”، ودعاهم إلى مواصلة المشاركة والتجمع للأعمال الأدبية في المستقبل.

الشغف والعمل الجماعي يصنعان الحكاية

من جانبها، رأت مقدمة المهرجان سيدرا الحسن أن هذه الفعالية بمثابة الخطوة الأولى نحو المستقبل، وفرصة حقيقية لولادة جيل جديد من حراس الكلمة، تتيح للشباب الموهوبين الظهور وإبراز إمكاناتهم للمرة الأولى على منصة ثقافية رصينة، ووجدت أن البدايات مهما بدت بسيطة فإنها تمهّد لآفاق أدبية أرحب، وأن هذه التظاهرة تمثل نقلة نوعية في مسار دعم المواهب الشابة.

إبداعات متنوعة تشعل أجواء المهرجان

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عروضاً متنوعة، حيث افتتح الطفل سامر فارس الفقرات بتلاوة من آيات القرآن الكريم، تلتها مجموعة من النصوص الإبداعية المتنوعة بين الشعر والقصة، قدمتها نخبة من الأطفال واليافعين الموهوبين، منهم تسنيم دياب، وحمزة حسين، ونور طه بنص مؤثر بعنوان “عندما تحول اللون الأبيض إلى الأحمر القاني”، وضحى محي الدين بأقصوصة “عالمي الآخر”، وآية يوسف بنص “أنا الحرية”، وفرح المبخر بـ”ظل عالم ينبض باليقين”، وريم عبد السلام بـ “امرأة لم تخلع ثوب آلامها”، كما قدمت الطفلة ليلاس حوامدة أغنية “نمشي إلى شام” التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجمهور.

تدريبات مكثفة قبل الصعود إلى المنصة

وفي تصريح لـ سانا، ذكرت مروة عبد السلام، مشرفة فريق “مئة كاتب وكاتبة” أن المشاركين خضع معظمهم لمراحل تدريبية مكثفة قبل الصعود إلى المنصة، شملت تطوير مهارات الإلقاء والتعبير والكتابة الإبداعية، مشيرة إلى أن العروض تتضمن فقرات متنوعة من الإنشاد والإلقاء والشعر والمناظرات، بهدف تمكين الأطفال واليافعين من الظهور على المسرح “بعيداً عن الشاشات وألعاب الهاتف، والوصول معهم إلى أفضل النتائج”.



يذكر أن المهرجان يقام على مدى ثلاثة أيام متتالية، ويعكس اهتمام اتحاد الكتاب بفتح منصاته أمام المبادرات الثقافية التي تعنى بالمواهب الشابة، انسجاماً مع خطته الثقافية لعام 2026 وتتضمن سلسلة من الملتقيات والأنشطة التي تسهم في دعم الإبداع السوري وتعزيز الحراك الثقافي.