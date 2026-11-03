تتصدر الدراجات النارية مشهد الحوادث المرورية في درعا وسط تحذيرات من مخاطر السرعة تاريخ النشر: 2026/11/03 11:59 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/03 12:00 مساءً مبادرة إنسانية في تجمعات الصورة بدرعا لتأمين التدفئة لعشرات الأسر الوافدة من السويداء الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محولة كهربائية في قرية معرية بريف درعا ملتقى درعا الأكاديمي يفتح آفاق التخصص الجامعي والعسكري أمام طلبة الثانوية العامة المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 7 من تشرين الأول 2026 من قلعة حلب.. انطلاق مبادرة “Touristech” لتوظيف التكنولوجيا في تقديم الإرث السوري صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الدراجات الناريةحوادث المروردرعا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين مدير إدارة التعاون الدولي يبحث في القنيطرة الاحتياجات التنموية وتعزيز الدعم لها آخر الأخبار منوعات دراسة: مراقبة الطيور تساعد في الحفاظ على سلامة الذاكرة لدى كبار السن سوريا والعالمدوليسياسة حظر الأسلحة الكيميائية: تمويل دنماركي بـ 800 ألف يورو لدعم بعثاتنا إلى سوريا انفوغراف كيف تسهم هيئة الطاقة الذرية في الكشف عن الأمراض الوراثية ودعم الأبحاث الطبية؟