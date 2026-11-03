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تتصدر الدراجات النارية مشهد الحوادث المرورية في درعا وسط تحذيرات من مخاطر السرعة

حوادث السير بدرعا تتصدر الدراجات النارية مشهد الحوادث المرورية في درعا وسط تحذيرات من مخاطر السرعة
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