افتتاح فرن المليحة الغربية بريف درعا بعد إعادة تأهيله

درعا-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للمخابز اليوم الإثنين، فرن بلدة المليحة الغربية في ريف درعا الشرقي، وذلك بالتنسيق مع منظمة الإسعاف الأولي الدولية (PUI)، بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيله الشاملة، ما يُسهم في تأمين مادة الخبز الأساسية لأكثر من 25 ألف شخص من البلدة والقرى المجاورة لها.

ويأتي افتتاح فرن المليحة الغربية بعد استكمال كل المتطلبات والأعمال الفنية والتشغيلية التي بدأت في آب الماضي، وبالتعاون مع مديرية منطقة إزرع والمجلس المحلي في البلدة.

طاقة استيعابية تصل إلى 12 طناً

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في درعا أسامة عبيد في تصريحٍ لـ سانا أن المخصصات الحالية للفرن تبلغ نحو 2 طن، وهو قادر على استيعاب 12 طناً، ما يتيح زيادة الإنتاج تدريجياً وفقاً لحجم الطلب، وتوسيع نطاق تغطية احتياجات البلدة والقرى المجاورة من مادة الخبز.

بدوره أكد رئيس المجلس المحلي لبلدة المليحة الغربية بشار الحراكي، أن إعادة تشغيل الفرن ستخفف من المعاناة اليومية للأهالي في تأمين المادة، وتخفض الاعتماد على الأفران البعيدة وما يرافقها من تكاليف نقل وتأخير في وصول المادة للأهالي، موضحاً أن الفرن يؤمّن احتياجات أكثر من 25 ألف شخص في البلدة وجوارها.

تعزيز اكتفاء البلدة من الخبز

من جهته، لفت مختار الحي الشرقي في البلدة محمد نواف الحراكي إلى أن افتتاح الفرن يُشكل خطوةً مهمة نحو تحقيق الاكتفاء من مادة الخبز، وتعزيز الاستقرار التمويني، وردّ الجميل للبلدات المجاورة التي كانت تؤمّن احتياجات المليحة الغربية منه خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الفرن سيعمل وفق طاقته التشغيلية المقررة لتلبية احتياجات البلدة والقرى والبلدات المحيطة بها بانتظام.

بدوره، أشار مدير المنطقة الجنوبية في منظمة الإسعاف الأولي الدولية محمد اليونس إلى أن المنظمة قامت إلى جانب مساهمتها المباشرة بإعادة بناء وتأهيل مبنى الفرن، بصيانة شبكة المياه العامة في البلدة، إضافةً لتأهيل إحدى الآبار بالطاقة الشمسية، وافتتاح صالة متعددة الاستخدامات ضمن مبادرة مجتمعية متكاملة مع سكان البلدة.

ويأتي افتتاح الفرن في إطار جهود الجهات الحكومية المعنية لإعادة تأهيل الأفران والمنشآت الخدمية ووضعها في الخدمة، بالتوازي مع التعاون مع المنظمات الداعمة والمجالس المحلية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتعزيز استقرار توفر مادة الخبز، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.