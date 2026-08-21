النفط والغاز في سوريا.. أرقام ترسم ملامح التعافي تاريخ النشر: 2026/08/21 11:02 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/21 11:02 صباحًا صهاريج النفط العراقية على طريق بانياس أثناء توجهها لتفريغ حمولتها في مصب بانياس النفطي الصومال تبدأ التنقيب عن النفط في سواحلها بالتعاون مع تركيا الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية.. والنفط يعاود الصعود أسهم أوروبا تتراجع وسط التوتر بشأن وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط الوكالة الدولية للطاقة تخفض مجدداً توقعات الطلب على النفط مع استمرار إغلاق هرمز صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الغازالنفط مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تقنية أمريكية غير جراحية تساعد على الحد من الرعشة لدى مرضى باركنسون أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 مصرع 159 شخصاً جراء الإعصار مايساك في منطقة قوانغشي جنوبي الصين أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 التعاون الإسلامي تدين مخطط الاحتلال لإقامة وحدات استيطانية جديدة بالقدس المحتلة أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026 ارتفاع حاد في الإصابات بحمى الضنك في ماليزيا أغسطس 21, 2026 أغسطس 21, 2026