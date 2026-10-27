الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: 7 ضحايا و3 مصابين جراء الغارات الجوية الأردنية على ريف درعا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

7 ضحايا و3 مصابين جراء الغارات الجوية الأردنية على ريف درعا

دبلوماسيان لـ سانا: معرض دمشق الدولي بوابة سوريا نحو الانفتاح ‏والتعافي
افتتاح محطتي مياه “اللج” و”بسيدا” في ريف إدلب بعد إعادة تأهيلهما
بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.. بدء تفريغ باخرة محملة بالقمح الطري في مرفأ طرطوس
لقاء حواري في المركز الثقافي بمدينة الباب في ريف حلب حول واقع المنطقة والتحديات
الفرقة 52 في الجيش العربي السوري تشارك بحملة التشجير “لكل جندي شجرة” في حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى