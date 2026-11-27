بوينس آيرس-سانا‏

يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة تكريم مواطنه كارلوس تيفيز، المقررة ‏في 20 كانون الأول المقبل على ملعب نادي بوكا جونيورز في الأرجنتين، احتفاءً ‏بمسيرته الكروية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن تيفيز اعتزل كرة القدم عام 2022، بعد مسيرة احترافية لعب ‏خلالها لأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، قبل أن ينهي مشواره مع ‏نادي بوكا جونيورز، الذي خاض معه 279 مباراة على فترتين، سجل خلالها 94 ‏هدفاً، وتوّج معه بعدد من الألقاب المحلية والقارية.‏

وسبق لميسي وتيفيز أن لعبا معاً في صفوف المنتخب الأرجنتيني، خلال تصفيات ‏كأس العالم وبطولات كوبا أمريكا، كما شاركا في نهائيات كأس العالم عامي 2006 ‏و2010.‏