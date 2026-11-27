بوينس آيرس-سانا
يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة تكريم مواطنه كارلوس تيفيز، المقررة في 20 كانون الأول المقبل على ملعب نادي بوكا جونيورز في الأرجنتين، احتفاءً بمسيرته الكروية.
وذكرت وكالة رويترز أن تيفيز اعتزل كرة القدم عام 2022، بعد مسيرة احترافية لعب خلالها لأندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس، قبل أن ينهي مشواره مع نادي بوكا جونيورز، الذي خاض معه 279 مباراة على فترتين، سجل خلالها 94 هدفاً، وتوّج معه بعدد من الألقاب المحلية والقارية.
وسبق لميسي وتيفيز أن لعبا معاً في صفوف المنتخب الأرجنتيني، خلال تصفيات كأس العالم وبطولات كوبا أمريكا، كما شاركا في نهائيات كأس العالم عامي 2006 و2010.