استشهاد جنديين من الجيش العربي السوري باستهداف في ريف درعا الشمالي تاريخ النشر: 2026/11/27 1:01 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 1:01 مساءً رتل عسكري للجيش العربي السوري-أرشيف-سانا درعا-سانا استشهد جنديان من الجيش العربي السوري اليوم الجمعة، إثر استهدافهما في ريف درعا الشمالي. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: إن الجنديين استشهدا إثر استهدافهما من قبل مجهولين على طريق القنية – الصنمين. خدمات تغذوية موسّعة في مركز كفرلاها بريف حمص لتعزيز صحة الأطفال والنساء اللاذقية.. انطلاق فعالية “جبلة غير في رمضان الخير” الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين لفترة مؤقتة أثناء جمعهما الفطر بريف القنيطرة الجنوبي إطلاق دفعة مائية ثانية من سد الرستن لدعم المحاصيل الزراعية بالصور.. إزالة الحواجز الإسمنتية في دير الزور وفتح الطرقات التي أغلقها النظام البائد لأكثر من 12 عاماً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الجيش العربي السوريدرعاوزارة الدفاع السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة آخر الأخبار 9 صور الأقواس الحجرية شاهدة على الناعورة الحمصية في جسر الشغور.. حكاية معلم مائي تحفظ ذاكرة المدينة محليات وزير التعليم العالي: العلم ركيزة لصون إنجاز التحرير وبناء سوريا دولي ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي عندما أقرر ذلك