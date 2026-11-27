درعا-سانا‏

استشهد جنديان من الجيش العربي السوري اليوم الجمعة، إثر استهدافهما في ريف درعا ‏الشمالي.‏

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا: إن الجنديين استشهدا إثر ‏استهدافهما من قبل مجهولين على طريق القنية – الصنمين.‏