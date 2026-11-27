لندن-سانا‏

ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير له، أن وقائع التخريب الروسية في أوروبا ارتفعت 16 ‌‏بالمئة من تشرين الأول 2025 ولنهاية أيلول الماضي، مع لجوء عناصر تنفيذية أكثر مهارة إلى استخدام ‌‏أساليب ‌تفجير أكثر تعقيداً.‏

وأشار المعهد، وهو مؤسسة بحثية مستقلة تأسست في المملكة المتحدة عام 1958 في التقرير الذي نشره ‌‏عبر موقعه الإلكتروني أمس الخميس، إلى أن المجندين قليلي الخبرة ما زالوا ينفذون ⁠معظم العمليات، ‏غير ‏أن فئة من العناصر شبه الماهرة باتت تستخدم وسائل أكثر تعقيداً، بما في ذلك عبوات ناسفة بدائية ‏مزودة ‏بمؤقتات أو أنظمة تفجير عن بعد.‏

ورأى المعهد في تقريره، أن القبض على المنفذين يزيل الوكلاء المستخدمين، لكن من المستبعد بدرجة كبيرة ‌‏أن يردع ذلك أجهزة الاستخبارات الروسية التي توجههم، مشيراً إلى أن ألمانيا وبولندا ستظلان الأكثر ‌‏استهدافاً، نظراً لأهمية شبكات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة فيهما في إمداد أوكرانيا.‏

وأوضح التقرير أن استهداف البنية التحتية ⁠الحيوية، ولا سيما المرتبطة بالصناعات العسكرية وقطاع النقل، ‌‏شكّل أكثر من نصف الوقائع المسجلة بين تشرين الأول 2025 وأيلول 2026.‏

وفي الرابع من آب الماضي، عُثر على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية من ‌طراز ‌‏‌‏⁠أنتونوف تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية، في لايبزيغ شرق ألمانيا، بينما يشتبه المحققون في أن طائرة ‌‏مسيرة ثانية اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة “دي إتش إل” بعد وقت قصير من تعليق عمليات المطار.‏

ويعد مطار لايبزيغ مركزاً للشحن والخدمات اللوجستية العسكرية يستخدمه حلف شمال الأطلسي ‌‏‌‏”الناتو”،وشركة “أنتونوف إيرلاينز” الأوكرانية لنقل الإمدادات العسكرية.‏

وحذرت بريطانيا الثلاثاء الماضي شركات الدفاع المتعاونة مع الجيش الأوكراني من أنها تواجه ⁠تهديداً ‌‏متزايداً بالتخريب من جانب روسيا، بينما أكدت السفارة الروسية في لندن، أنه “ليس لدى روسيا أي خطط ‏أو ‏دوافع أو نيات لمهاجمة المملكة المتحدة”.‏

‏ كما أعلنت إستونيا في 15 الشهر الجاري إحباط محاولة تخريب ‏روسية استهدفت مصنعاً ‏للمسيرات، وفي ‌‏5 منه أعلنت السلطات البولندية اعتقال ستة أشخاص للاشتباه ‏بعملهم لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، ‏وتورطهم في شبكة لتزويد روسيا بمكونات تستخدم في ‏الصناعات العسكرية.‏