لندن-سانا
ذكر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تقرير له، أن وقائع التخريب الروسية في أوروبا ارتفعت 16 بالمئة من تشرين الأول 2025 ولنهاية أيلول الماضي، مع لجوء عناصر تنفيذية أكثر مهارة إلى استخدام أساليب تفجير أكثر تعقيداً.
وأشار المعهد، وهو مؤسسة بحثية مستقلة تأسست في المملكة المتحدة عام 1958 في التقرير الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني أمس الخميس، إلى أن المجندين قليلي الخبرة ما زالوا ينفذون معظم العمليات، غير أن فئة من العناصر شبه الماهرة باتت تستخدم وسائل أكثر تعقيداً، بما في ذلك عبوات ناسفة بدائية مزودة بمؤقتات أو أنظمة تفجير عن بعد.
ورأى المعهد في تقريره، أن القبض على المنفذين يزيل الوكلاء المستخدمين، لكن من المستبعد بدرجة كبيرة أن يردع ذلك أجهزة الاستخبارات الروسية التي توجههم، مشيراً إلى أن ألمانيا وبولندا ستظلان الأكثر استهدافاً، نظراً لأهمية شبكات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة فيهما في إمداد أوكرانيا.
وأوضح التقرير أن استهداف البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المرتبطة بالصناعات العسكرية وقطاع النقل، شكّل أكثر من نصف الوقائع المسجلة بين تشرين الأول 2025 وأيلول 2026.
وفي الرابع من آب الماضي، عُثر على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية من طراز أنتونوف تستخدم لنقل الإمدادات العسكرية، في لايبزيغ شرق ألمانيا، بينما يشتبه المحققون في أن طائرة مسيرة ثانية اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة “دي إتش إل” بعد وقت قصير من تعليق عمليات المطار.
ويعد مطار لايبزيغ مركزاً للشحن والخدمات اللوجستية العسكرية يستخدمه حلف شمال الأطلسي ”الناتو”،وشركة “أنتونوف إيرلاينز” الأوكرانية لنقل الإمدادات العسكرية.
وحذرت بريطانيا الثلاثاء الماضي شركات الدفاع المتعاونة مع الجيش الأوكراني من أنها تواجه تهديداً متزايداً بالتخريب من جانب روسيا، بينما أكدت السفارة الروسية في لندن، أنه “ليس لدى روسيا أي خطط أو دوافع أو نيات لمهاجمة المملكة المتحدة”.
كما أعلنت إستونيا في 15 الشهر الجاري إحباط محاولة تخريب روسية استهدفت مصنعاً للمسيرات، وفي 5 منه أعلنت السلطات البولندية اعتقال ستة أشخاص للاشتباه بعملهم لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، وتورطهم في شبكة لتزويد روسيا بمكونات تستخدم في الصناعات العسكرية.