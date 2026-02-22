مجموعة إنجاز المهام في حلب تبدأ عملها لتعزيز الأداء الاقتصادي والصناعي

حلب-سانا

ترأس وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، الاجتماع الأول لمجموعة إنجاز المهام في محافظة حلب، وذلك بحضور المحافظ عزام الغريب.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، الذي عُقد في مبنى المحافظة، أن تشكيل هذه المجموعة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وترجمة عملية لقرار الوزارة بالانتقال إلى العمل التنفيذي الميداني المنظّم، وأوضح أن دور المجموعة لا يقتصر على المتابعة الإدارية، بل يشمل تشخيصاً دقيقاً لواقع المؤسسات والشركات والمديريات التابعة للوزارة في حلب، عبر زيارات ميدانية مخططة، ووضع توصيف واضح للتحديات، واتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى رفع المقترحات التي تحتاج إلى دعم مركزي لمعالجتها دون تأخير.

وأشار الشعار إلى أن إعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدّثة حول الواقع الاقتصادي والصناعي في المحافظة يشكّل حجر الأساس لأي تدخل ناجح، مؤكداً أن تقارير التتبع الأسبوعية سترفع بانتظام لضمان الرقابة على التنفيذ، وقياس مستوى الإنجاز، ومعالجة أي معيقات قد تعترض سير العمل.

وشدّد الوزير على أن حلب، بما تمثله من ثقل صناعي وتجاري، ستكون محوراً رئيسياً في خطة الوزارة لتعزيز التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن التنسيق الكامل مع المحافظة وكافة الجهات ذات الصلة سيضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على بيئة الإنتاج وحركة الأسواق في المرحلة المقبلة.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة قد أصدر في الرابع من الشهر الجاري قراراً بتشكيل مجموعة إنجاز المهمات والنشاطات ذات الصلة باختصاص الوزارة في محافظة حلب، لتتولى تنفيذ جولات ميدانية منظمة وفق خطة مسبقة، بهدف تشخيص الواقع الاقتصادي والصناعي، وتحديد الإجراءات اللازمة للنهوض به، ومعالجة التحديات بالتعاون مع الجهات والمديريات المعنية.