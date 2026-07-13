إطلاق حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات من شوارع مدينة أعزاز بريف حلب

حلب-سانا

أطلقت إدارة منطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي، بالتنسيق مع محافظة حلب، اليوم الإثنين، حملةً واسعةً لإزالة الإشغالات والمخالفات من شوارع المدينة، بمشاركة الضابطة الجمركية والبلدية والضابطة التموينية، وشرطة المرور، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم الأسواق، وتحسين الواقع الخدمي والمروري.

وتهدف الحملة إلى إزالة إشغالات الأرصفة والبسطات والتعديات على حرم الطرق، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وإتاحة الأرصفة أمام المشاة، وإعادة تنظيم الأسواق، والحد من الازدحام، وإضفاء مظهر حضاري على المدينة.

وأوضح رئيس ضابطة البلدية في أعزاز علاء الدين حنورة في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة جاءت بعد استكمال إجراءات تبليغ المخالفين وإنذارهم خلال الأيام الماضية، وانتهاء المهلة الممنوحة لإزالة المخالفات، مؤكداً أن الضابطة المشتركة باشرت إزالة جميع الإشغالات والتعديات وفق الأنظمة والتعليمات.

بدوره، بيّن رئيس مجلس مدينة أعزاز المهندس أحمد قرعان في تصريح مماثل، أن الحملة تُنفذ بناءً على توجيهات محافظ حلب وبعد سلسلة من حملات التنبيه الموجهة إلى أصحاب الفعاليات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الحملة إزالة جميع الإشغالات والمخالفات بمختلف أنواعها، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المروري والخدمي، بالتوازي مع أعمال صيانة وتعبيد الطرق التي ينفذها مجلس المدينة لتحسين البنية التحتية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة محافظة حلب لتحسين الخدمات، وتنظيم الأسواق، والحفاظ على السلامة العامة وانسيابية الحركة في الشوارع.