“كيف نحمي هويتنا في عالم متطاحن “.. جلسة حوارية شبابية بحلب

حلب-سانا

نظّمت مديرية الشؤون السياسية بالتعاون مع مكتب شؤون الشباب في حلب، اليوم الأحد، جلسة حوارية شبابية بعنوان: “كيف نحمي هويتنا في عالم متطاحن”، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يقيمها “صالون رواق للشباب”.

وأوضح مدير شؤون الشباب في مدينة حلب، سامي الغاوي، في تصريح لمراسل سانا، أن الجلسة تأتي في إطار سلسلة حوارات دورية يسعى من خلالها “صالون رواق للشباب” إلى استضافة شخصيات تمتلك خبرة في العمل الشبابي، لمناقشة التحديات الواقعية التي يواجهها الشباب.

وأشار الغاوي، إلى أن الصالون يهدف إلى توفير مساحة حوارية تفاعلية تتيح للشباب التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم بحرية، بما يسهم في تعزيز وعيهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف القضايا الفكرية والثقافية.

من جانبه، بيّن رئيس اتحاد الطلبة في حلب عبد الله النايف، أن الاتحاد يسهم في تنظيم واستضافة هذه اللقاءات الفكرية في جامعة حلب، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي والوطني لدى الطلبة، وفتح آفاق الحوار حول القضايا التي تمس واقعهم ومستقبلهم.

وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى مناقشة أبرز القضايا التي تواجه الشباب السوري في المرحلة الراهنة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، عبر توفير بيئة حوارية بنّاءة تسهم في تطوير قدراتهم الفكرية وترسيخ هويتهم الوطنية.