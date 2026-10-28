إعادة افتتاح بنك الدم في مدينة الميادين بدير الزور لتلبية احتياجات المرضى تاريخ النشر: 2026/10/28 5:40 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 5:40 مساءً إعادة افتتاح بنك الدم في مدينة الميادين بدير الزور لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة. معرض دمشق الدولي يعود بطابعٍ بريدي يوثّق دورته الـ63 بإصدارٍ تذكاري فعاليات معرض إدلب الرابع للكتاب تستمر بمشاركة 100 دار نشر من 4 دول عربية وإقليمية مصدر أمني: تنظيم قسد يستهدف نقاطاً لقوى الأمن الداخلي في بلدة البوليل بريف دير الزور الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ترسل عدداً من السيارات والعناصر إلى دير الزور لتعزيز تواجدها إطلاق المرحلة الأولى من مسابقة وزارة التربية لـ 18 ألف شاغر تعليمي جديد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:بنك الدم في المياديندير الزور مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026