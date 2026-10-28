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إعادة افتتاح بنك الدم في مدينة الميادين بدير الزور لتلبية احتياجات المرضى

إعادة افتتاح بنك الدم 2 إعادة افتتاح بنك الدم في مدينة الميادين بدير الزور لتلبية احتياجات المرضى

إعادة افتتاح بنك الدم في مدينة الميادين بدير الزور لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة.

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