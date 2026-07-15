الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي

IMG 20260715 151329 الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي

دير الزور-سانا

أعلنت إدارة مطار دير الزور الدولي، الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل المطار، بما يحقق الجاهزية التشغيلية لاستقبال الرحلات الجوية، وفق المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة.

IMG 20260715 162441 الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي

وأوضح مدير مطار دير الزور الدولي فراس العزاوي لمراسل سانا، اليوم الأربعاء، أن أعمال إعادة تأهيل المطار تم إنجازها خلال فترة زمنية قياسية، بجهود حثيثة ومتابعة مستمرة من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، وبجهود مخلصة من الكوادر الفنية والإدارية العاملة في المطار، الأمر الذي أسهم في استكمال المتطلبات التشغيلية اللازمة لتشغيله، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

وأشار العزاوي إلى أن الإجراءات التشغيلية والتنظيمية النهائية للمطار تتواصل حالياً، تمهيداً لإعادة افتتاحه مطلع شهر آب المقبل مع الالتزام التام بمعايير السلامة والأمن وجودة الخدمات.

وفي إطار الاستعدادات لإعادة افتتاح المطار، استقبل مطار دير الزور الدولي وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي وشركة طيران الجزيرة، حيث أجرى الوفد جولة ميدانية تفتيشية في المطار، أسفرت عن اعتماد تشغيل المطار، وتسيير الرحلات باتجاهه، في خطوة تعكس ثقة الشركة في الإجراءات التشغيلية والفنية في المطار.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أنه اعتباراً من 8 آب المقبل ستبدأ شركة طيران الجزيرة الكويتية تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت ودير الزور، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا والكويت، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.

IMG 20260715 144025 1 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
IMG 20260715 144037 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
IMG 20260715 144635 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
IMG 20260715 145133 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
IMG 20260715 153237 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
IMG 20260715 154444 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
IMG 20260715 155310 scaled الانتهاء من تنفيذ المراحل الأساسية واللازمة لتأهيل مطار دير الزور الدولي
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