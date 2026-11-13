أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس تاريخ النشر: 2026/11/13 2:51 مساءً اخر تحديث: 2026/11/13 2:51 مساءً أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس، والموز يتصدر بـ2847 دونماً. أبرز النقاط التي استعرضها الرئيس الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة معرض دمشق الدولي.. جهود طبية وميدانية واكبت الزوار وسجّلت مئات الحالات استعداداً للعام الدراسي الجديد.. 134 مدرسة تعود للخدمة في حلب الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 29 من تشرين الثاني 2025 “لغة الإشارة لغتنا… إلى العالم” ورشة عمل في جامعة طرطوس صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الفواكه الإستوائيةطرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الأمم المتحدة تؤكد سيادة السوريين والفلسطينيين على مواردهم في الأراضي المحتلة سوريا تستعيد عضويتها في الاتحاد البريدي الأورومتوسطي بعد 15 عاماً من تعليقها وزير الأشغال يبحث مع البنك الأوروبي تمويل مشاريع الإسكان في سوريا الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لزخات مطرية في المنطقة الساحلية والمرتفعات الجبلية رقمنة السجل العقاري في سوريا.. ماذا تشمل المرحلة الأولى وكيف تحمي الملكيات؟ انطلاق القافلة الثامنة لعودة 373 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها آخر الأخبار منوعات من الطحالب وقشور الروبيان.. خيوط حيوية تتحول إلى أقمشة ذكية دولي البرلمان العربي يطلق خطة لتجفيف مصادر تمويل ميليشيا الحوثي وتصنيفها إرهابية انفوغراف أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس