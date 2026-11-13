الجمعة 13 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس
بحث
بحث
sana-logo-mobile

أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس

1 13 أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس
2 25 أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس

أكثر من 5300 دونم المساحات المزروعة بالفواكه الإستوائية والمدارية في طرطوس، والموز يتصدر بـ2847 دونماً.

أبرز النقاط التي استعرضها الرئيس الشرع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
معرض دمشق الدولي.. جهود طبية وميدانية واكبت الزوار وسجّلت مئات الحالات
استعداداً للعام الدراسي الجديد.. 134 مدرسة تعود للخدمة في حلب
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم السبت الـ 29 من تشرين الثاني 2025
“لغة الإشارة لغتنا… إلى العالم” ورشة عمل في جامعة طرطوس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار