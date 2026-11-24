حلب-سانا
انطلقت، اليوم الثلاثاء، قافلة تضم 100 عائلة من المقيمين في مخيمات منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي، متجهة إلى مناطقها الأصلية في محافظات حلب وإدلب وحماة وحمص، تنفيذاً للمرحلة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، وفي إطار مبادرة “سوريا بلا مخيمات”.
وضمت القافلة عائلات من مخيمات شمس وسفيرة سجو ومدرسة سجو، بإشراف محافظة حلب وتنظيم إدارة منطقة أعزاز.
وقالت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب للشؤون الاجتماعية والعمل إيمان هاشم لمراسلة سانا: إن القافلة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، مشيرة إلى أن نحو 100 عائلة ستعود اليوم إلى مناطقها الأصلية.
وأضافت هاشم، أن المرحلة التالية ستشمل منطقة عفرين لنقل نحو 150 عائلة أخرى إلى مناطقها، معربة عن أملها باستمرار مراحل العودة حتى إنهاء وجود المخيمات، وأن يكون فصل الشتاء الحالي الأخير الذي يقضيه الأهالي في ظروف المخيمات.
من جهته، ذكر قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب فيصل محمد علي في تصريح مماثل، أن فرق الوزارة تشارك في تنفيذ القافلة ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات” و”صفر خيمة”، بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية والتنفيذية ومحافظة حلب وإدارة منطقة أعزاز ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولفت محمد علي إلى أن الفرق تتولى تأمين موقع انطلاق القافلة، ونشر فرق الإسعاف والطوارئ، وإزالة الكتل الإسمنتية وآثار الخيام، بما يضمن تنظيم إجراءات العودة ومتابعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعبّر العائد أحمد شحادة إلى ريف حماة الشرقي، عن سعادته بالعودة إلى أرضه بعد نحو 15 عاماً من الإقامة في منطقة أعزاز، مشيراً إلى تطلعه للاستقرار وإعادة بناء منزله وترميم الأجزاء المتضررة منه، معرباً عن أمله بتوفير الدعم اللازم للعائلات العائدة، بما يمكّنها من استعادة حياتها والمساهمة في إعمار مناطقها.
وكانت قافلة عودة انطلقت في 28 تشرين الأول الماضي تحت اسم “قافلة الأتارب (2)”، وضمت 38 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، متجهة إلى مناطقها الأصلية في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.
كما انطلقت في الـ 29 من الشهر نفسه، قافلة تضم 32 عائلة من مخيمات منطقة أعزاز بريف حلب الشمالي باتجاه مناطقها الأصلية في عدة محافظات.