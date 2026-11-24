حلب-سانا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قافلة تضم 100 عائلة من المقيمين في مخيمات منطقة أعزاز ‏بريف حلب الشمالي، متجهة إلى مناطقها الأصلية في محافظات حلب وإدلب وحماة ‏وحمص، تنفيذاً للمرحلة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 59 لعام 2026، وفي إطار ‏مبادرة “سوريا بلا مخيمات”.‏

وضمت القافلة عائلات من مخيمات شمس وسفيرة سجو ومدرسة سجو، بإشراف ‏محافظة حلب وتنظيم إدارة منطقة أعزاز.‏

وقالت عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب للشؤون الاجتماعية والعمل إيمان هاشم ‏لمراسلة سانا: إن القافلة تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم، مشيرة إلى أن نحو 100 ‏عائلة ستعود اليوم إلى مناطقها الأصلية.‏

وأضافت هاشم، أن المرحلة التالية ستشمل منطقة عفرين لنقل نحو 150 عائلة أخرى إلى ‏مناطقها، معربة عن أملها باستمرار مراحل العودة حتى إنهاء وجود المخيمات، وأن ‏يكون فصل الشتاء الحالي الأخير الذي يقضيه الأهالي في ظروف المخيمات.‏

من جهته، ذكر قائد العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب فيصل محمد ‏علي في تصريح مماثل، أن فرق الوزارة تشارك في تنفيذ القافلة ضمن رؤية “سوريا بلا ‏مخيمات” و”صفر خيمة”، بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية والتنفيذية ومحافظة حلب وإدارة ‏منطقة أعزاز ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

ولفت محمد علي إلى أن الفرق تتولى تأمين موقع انطلاق القافلة، ونشر فرق الإسعاف ‏والطوارئ، وإزالة الكتل الإسمنتية وآثار الخيام، بما يضمن تنظيم إجراءات العودة ‏ومتابعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.‏

وعبّر العائد أحمد شحادة إلى ريف حماة الشرقي، عن سعادته بالعودة إلى أرضه بعد نحو ‌‏15 عاماً من الإقامة في منطقة أعزاز، مشيراً إلى تطلعه للاستقرار وإعادة بناء منزله ‏وترميم الأجزاء المتضررة منه، معرباً عن أمله بتوفير الدعم اللازم للعائلات العائدة، بما ‏يمكّنها من استعادة حياتها والمساهمة في إعمار مناطقها.‏

وكانت قافلة عودة انطلقت في 28 تشرين الأول الماضي تحت اسم “قافلة الأتارب (2)”، ‏وضمت 38 عائلة من مخيمات منطقة الأتارب بريف حلب الغربي، متجهة إلى مناطقها ‏الأصلية في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.‏

كما انطلقت في الـ 29 من الشهر نفسه، قافلة تضم 32 عائلة من مخيمات منطقة أعزاز ‏بريف حلب الشمالي باتجاه مناطقها الأصلية في عدة محافظات.