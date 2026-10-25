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108 عائلات تغادر مخيمي الرسم الجديد والقديم في منبج بريف حلب متجهةً إلى مناطقها

photo 2026 10 25 19 20 06 108 عائلات تغادر مخيمي الرسم الجديد والقديم في منبج بريف حلب متجهةً إلى مناطقها

108 عائلات تغادر مخيمي الرسم الجديد والقديم في منبج بريف حلب متجهةً إلى مناطقها الأصلية في حلب وإدلب، إثر إغلاق المخيمين رسمياً.

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