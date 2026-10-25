108 عائلات تغادر مخيمي الرسم الجديد والقديم في منبج بريف حلب متجهةً إلى مناطقها تاريخ النشر: 2026/10/25 7:30 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 7:30 مساءً 108 عائلات تغادر مخيمي الرسم الجديد والقديم في منبج بريف حلب متجهةً إلى مناطقها الأصلية في حلب وإدلب، إثر إغلاق المخيمين رسمياً. جولة لمحافظي إدلب وحلب على قرى منطقة السيحة للاطلاع على واقع القرى القريبة من تجمع المياه توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب وحدة دعم الاستقرار تعقد اجتماعاً بين العائدين من مخيم الهول ومنظمات إنسانية الوزيرة قبوات تبحث مع مطران الأرمن الأرثوذكس لأبرشية حلب تعزيز الشراكة المجتمعية حملة استجابة للاحتياجات الطارئة للأهالي بناحية الشيوخ في ريف حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبمخيم الرسم الجديدمخيم الرسم القديم مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026