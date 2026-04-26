مواجهة متكافئة تجمع الشبيبة والكرامة ضمن دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

يلتقي مساء اليوم الأحد في حلب، فريقا الشبيبة والكرامة في مواجهة متكافئة، ضمن منافسات الدوري السوري لكرة السلة للرجال.

ويدخل الفريقان المواجهة عند الخامسة والنصف مساءً، بطابع هجومي متوقع، ولا سيما بعد أن حسم كلاهما بطاقة التأهل إلى (النهائي 6)، ما يمنح المدربين مرونة أكبر في تجريب خطط تكتيكية جديدة، وإعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، بعيداً عن حسابات النقاط الضاغطة التي ميزت الجولات السابقة.

وعلى الرغم من ضمان التأهل للنهائي 6، إلا أن اللقاء يحمل في طياته رغبة الشبيبة في رد الاعتبار على أرضه، بعد أن خسر لقاء الذهاب بصعوبة بالغة وبفارق نقطة واحدة فقط بنتيجة 73-74 لصالح الكرامة، وفي المقابل، يسعى النسور لتأكيد تفوقهم وتكرار الفوز لتعزيز الثقة قبل الدخول في معترك الأدوار الحاسمة.

وكان الوحدة قد فاز أمس على الثورة بنتيجة 104-62 نقطة.