فرع مكافحة المخدرات في حلب يلقي القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات

حلب-سانا

تمكن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب من القبض على شخصين متورطين بتجارة المخدرات، وذلك خلال عملية مداهمة أمنية وتمت إحالتهما إلى الجهات المختصة.

وذكرت وزارة الداخلية اليوم في قناتها على التلغرام أنه استناداً إلى معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية ورصد مستمر لمروجي المخدرات، نفذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية مداهمة دقيقة لأحد المنازل في المدينة، وأسفرت عن إلقاء القبض على متورطين، وضبط مسدسين وكميات كبيرة من المخدرات معدّة للترويج والتهريب.

ووفق الوزارة شملت كميات المخدرات 235 ألفاً و500 حبة كبتاغون، و1221 غراماً من الحشيش المخدر، و1479حبة يوغابلين عيار 150 ملغ، إلى جانب كميات متنوعة من الحبوب المخدرة الأخرى.

وأضافت الوزارة: إنه صُودرت المضبوطات بالكامل، وأُحيل المتورطان إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، بينما تؤكد إدارة مكافحة المخدرات التزامها التام بمكافحة هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.

وتواصل الجهات المختصة عملية مكافحة المخدرات في سوريا حيث صادرت وأتلفت خلال الأشهر الماضية كميات كبيرة من هذه الآفة التي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها داخل المجتمع إضافة الى تصديرها الى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.