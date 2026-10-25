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بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟

01 98 بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟
02 38 بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟
03 28 بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟
04 29 بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟
05 30 بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟

بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟

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