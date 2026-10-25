بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟ تاريخ النشر: 2026/10/25 4:50 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 4:50 مساءً بين تحديات التأهيل وتطلعات التحديث.. كيف يبدو واقع التعليم المهني الزراعي في سوريا؟ مشروع لتأهيل آبار مياه الشرب في مدينة دوما بريف دمشق النموذج الاسترشادي لاختبار القبول في مدارس التكنولوجيا ماذا يتضمن وكيف يتم اجتيازه؟ في 3 أشهر.. مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل تقدم أكثر من 47 ألف مساعدة بمشاركة عربية وإقليمية.. مدينة المعارض تستضيف معرض الملابس السوري SYRIATEX2026 المناطق الحرة السورية تدخل مرحلة جديدة مع تطوير البنية التحتية والربط اللوجستي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:التعليم المهني الزراعي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026