دير الزور-سانا

أنجزت مديرية الموارد المائية في دير الزور تعزيل 50 كيلومتراً من المصارف الزراعية المكشوفة ضمن مشروع القطاع الثالث، في إطار جهود تحسين الصرف الزراعي والحد من تملح التربة.

وأوضح مدير المشروع عبد الشعار العبد المحسن في تصريح لـ سانا، السبت، أن الأعمال بدأت في 27 تشرين الأول الماضي، وتوزعت على جبهتين، الأولى في منطقة العبد بطول 35 كيلومتراً، والثانية في منطقتي سعلو والبوليل بطول 15 كيلومتراً.

وبيّن العبد المحسن أن الخطة الإجمالية تستهدف تعزيل 150 كيلومتراً من المصارف، مشيراً إلى أن هذه الأعمال تسهم في خفض منسوب المياه بالأراضي الزراعية والحد من تراكم الأملاح، بما يساعد على استصلاحها وتحسين إنتاجيتها.

ولفت إلى أن مشروع القطاع الثالث يشمل سبع قرى هي المريعة والعبد والموحسن والبوليل وسعلو والزبادي، إضافة إلى قسم من قرية بقرص.

وتتواصل أعمال تعزيل المصارف الزراعية في قطاعات أخرى بمحافظة دير الزور ضمن خطة مديرية الموارد المائية لتحسين كفاءة الصرف الزراعي ودعم الإنتاج.