بدأت سوريا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رقمنة السجلات العقارية فما أهداف وتحديات المشروع؟

بدأت سوريا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رقمنة السجلات العقارية، بهدف تطوير الخدمات وحفظ وثائق الملكية إلكترونياً.. فما أهداف المشروع؟ وما التحديات التي تواجهه؟