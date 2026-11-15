بدأت سوريا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رقمنة السجلات العقارية فما أهداف وتحديات المشروع؟ تاريخ النشر: 2026/11/15 1:35 مساءً اخر تحديث: 2026/11/15 1:35 مساءً بدأت سوريا تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رقمنة السجلات العقارية، بهدف تطوير الخدمات وحفظ وثائق الملكية إلكترونياً.. فما أهداف المشروع؟ وما التحديات التي تواجهه؟ قاديش خلال افتتاح فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في بروكسل تجارة دمشق ومجلس الأعمال السوري-الصيني يبحثان تعزيز التبادل التجاري الرئيس الشرع يجدد وقوف سوريا إلى جانب قطر في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي نوفاك: روسيا مستعدة لدعم إعادة الإعمار في سوريا والعمل في حقول النفط تأهيل محطتّي تحلية مياه منطقة العريشة جنوب محافظة الحسكة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:سوريامشروع رقمنة السجلات العقارية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة الشيباني يتسلّم أوراق اعتماد سفيرة بلجيكا لدى دمشق الشيباني يتسلّم نسخة عن أوراق اعتماد سفير إسبانيا لدى دمشق ضحايا ومصابون جراء انفجار عبوة ناسفة في جرمانا بريف دمشق مذكرة تفاهم سورية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال شؤون المرأة وزير الداخلية يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الرئاسة التركية: قمة “كوب 31” تعزز الحضور الدبلوماسي للبلاد دولياً آخر الأخبار محليات وزير الداخلية: اللقاء مع الوزير الحجار كان أخوياً ومميزاً فيديو “الذهب الأخضر” كيف يصنع في حمص؟ محليات الطوارئ تحذر من تشكل الضباب بعدة محافظات واضطراب البحر قبالة اللاذقية وطرطوس