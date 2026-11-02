5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى تاريخ النشر: 2026/11/02 10:50 مساءً اخر تحديث: 2026/11/02 10:50 مساءً مديرية صحة طرطوس ترفد 5 مستشفيات (طرطوس الوطني، الأطفال، الدريكيش، القدموس، وبانياس) بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى حملة لتحسين البيئة الخدمية والاستثمارية في مدينة عدرا الصناعية 10 سنوات على مجزرة حاس.. غارات جوية استهدفت مجمع مدارس الشهيد كمال قلعجي بريف إدلب تكريم أطفال متفوقين ضمن فعالية “أطفالنا يبدعون” التي نظمتها مديرية الثقافة في حلب بقيمة تزيد عن 5 ملايين دولار.. الولايات المتحدة تعيد 36قطعة أثرية مسروقة إلى سوريا يستعيد مطار دير الزور دوره مسجلاً بشهره الأول أكثر من ألفي مسافر عبر 54 رحلة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مديرية صحة طرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة إطلاق مشروع لتحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا هيكل لـ سانا: رقمنة تسجيل الشركات تعزز التحول الرقمي وتيسّر الخدمات شركة ”فلاي شام” تطلق رحلاتها المنتظمة بين دمشق وجدة كارني: محادثة جيدة مع ترامب بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية ودولية معرض ومؤتمر “بروجكت سوريا 2026” يستعرض أحدث التقنيات والحلول في مجالات الإعمار آخر الأخبار رياضة سوريا مازن فندي يشارك في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف بالإمارات دولي مباحثات قطرية تركية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة محلياتالمحافظاتطرطوس التجارة الداخلية في طرطوس تحدد ضوابط عمل معاصر الزيتون وتضبط معصرة مخالفة