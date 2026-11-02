5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى

مديرية صحة طرطوس ترفد 5 مستشفيات (طرطوس الوطني، الأطفال، الدريكيش، القدموس، وبانياس) بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى