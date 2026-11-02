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5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى

1 3 1 5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى
2 3 5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى
3 2 5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى
4 2 5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى
5 2 5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى
6 2 5 مستشفيات في طرطوس بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى

مديرية صحة طرطوس ترفد 5 مستشفيات (طرطوس الوطني، الأطفال، الدريكيش، القدموس، وبانياس) بمنظومة أجهزة وتجهيزات طبية ومخبرية دعماً للخدمات العلاجية للمرضى

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