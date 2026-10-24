حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا تاريخ النشر: 2026/10/24 10:48 مساءً اخر تحديث: 2026/10/24 10:48 مساءً حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا وعشرات الإصابات السعودية: نقف مع الأردن في كل ما يتخذه لمواجهة الاعتداءات الإيرانية رئيس الوزراء الأردني يجدد دعم بلاده لوحدة سوريا واستقرارها وزير التجارة التركي: طريق الشرق الأوسط التاريخي يدخل الخدمة 2026 الوزير الشيباني يستقبل نظيره الأردني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا 570 ألف طن من الركام يجري العمل على إزالتها في 4 محافظات سورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:9 ضحاياالأردنكنيسة بمحافظة الكركهجوم إرهابي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026