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حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا

01 96 حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا
02 36 حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا
03 26 حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا
04 27 حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا
05 28 حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا

حداد في الأردن إثر هجوم إرهابي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك موقعاً 9 ضحايا وعشرات الإصابات

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