افتتاح مركز للدفاع المدني في ربيعة لتعزيز الاستجابة للحرائق والطوارئ بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح ومحافظ اللاذقية محمد عثمان، اليوم، مركزاً للدفاع المدني في بلدة ربيعة بريف اللاذقية الشمالي، وذلك بهدف تعزيز الاستجابة السريعة لحوادث الحرائق والطوارئ في قرى جبل التركمان.

وأوضح الوزير الصالح في تصريح لمراسلة سانا، أن المركز سيخدم مناطق عدة لجهة مكافحة الحرائق، إضافة إلى تقديم خدمات إنقاذ وإسعاف ومراقبة بيئية؛ بهدف دعم الأهالي في العودة إلى منازلهم وإعادة الحياة إلى المنطقة التي تأثرت بحرائق الغابات، مشيراً إلى أنه سيتم تركيب أجهزة إنذار مبكر في الغابات، وتوفير عدد كبير من سيارات الإطفاء وكوادر تعمل على مدار الساعة لحماية الطبيعة والأهالي.

من جهته، شدد المحافظ في تصريح مماثل على أهمية المركز في تحقيق استجابة سريعة وفعالة، مشيراً إلى خطة لتوسيع انتشار مراكز الدفاع المدني في المناطق الحراجية، مع إطلاق نحو 40 نقطة مراقبة هذا الشهر؛ لتكون نقاط حماية للقرى والغابات.

بدوره أوضح قائد الدفاع المدني منير عثمان من بلدة ربيعة، أن المركز مجهز بكادر من 50 شخصاً، يضم فرق بحث وإنقاذ، وآليات متخصصة لإطفاء حرائق الغابات، إضافة إلى سيارة إسعاف للتعامل مع الإصابات أثناء العمل، كما ويتميز بارتفاعه الذي يتيح مراقبة الأحراج والتنبؤ المبكر باندلاع الحرائق.

ويأتي افتتاح المركز في إطار خطة وطنية لحماية السكان والبنى التحتية، وخاصة خلال موسم الحرائق، وإعادة الحيوية إلى مناطق جبل التركمان.