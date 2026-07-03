صيانة شاملة للعنفة السادسة في سد تشرين لضمان استمرارية إنتاج الطاقة

IMG 20260703 212821 355 صيانة شاملة للعنفة السادسة في سد تشرين لضمان استمرارية إنتاج الطاقة

حلب-سانا

تواصل المؤسسة العامة لسد الفرات تنفيذ برنامج الصيانة العامة للعنفة السادسة في محطة توليد سد تشرين من خلال كوادرها الفنية والهندسية والإدارية، ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على جاهزية المحطة، وتعزيز موثوقيتها التشغيلية.

IMG 20260703 212745 529 صيانة شاملة للعنفة السادسة في سد تشرين لضمان استمرارية إنتاج الطاقة

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن أعمال الصيانة تشمل إعادة تأهيل الأنظمة الرئيسة والمساعدة، بما في ذلك الدولاب العامل، وأنظمة التحريض والقيادة والتحكم، والخلية السادسة في ساحة التوزيع، إضافة إلى صيانة المساند ودارات التبريد والزيت والمحول الرئيس، بما يضمن استمرارية عمل المجموعة بكفاءة عالية.

وتسهم هذه الأعمال في تعزيز موثوقية إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع جاهزية المحطة لخدمة الشبكة العامة، ضمن خطة المؤسسة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية ودعم تلبية احتياجات المستهلكين.

وأنشئ سد تشرين عام 1999 على نهر الفرات، في منطقة منبج بريف حلب، ويبعد عن مدينة حلب 115 كم وعن الحدود التركية 80 كم، ويعتبر ثاني أكبر محطة كهرمائية لتوليد الطاقة في سوريا.

IMG 20260703 212807 753 صيانة شاملة للعنفة السادسة في سد تشرين لضمان استمرارية إنتاج الطاقة
IMG 20260703 212750 292 صيانة شاملة للعنفة السادسة في سد تشرين لضمان استمرارية إنتاج الطاقة
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