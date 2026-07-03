صيانة شاملة للعنفة السادسة في سد تشرين لضمان استمرارية إنتاج الطاقة

حلب-سانا

تواصل المؤسسة العامة لسد الفرات تنفيذ برنامج الصيانة العامة للعنفة السادسة في محطة توليد سد تشرين من خلال كوادرها الفنية والهندسية والإدارية، ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على جاهزية المحطة، وتعزيز موثوقيتها التشغيلية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن أعمال الصيانة تشمل إعادة تأهيل الأنظمة الرئيسة والمساعدة، بما في ذلك الدولاب العامل، وأنظمة التحريض والقيادة والتحكم، والخلية السادسة في ساحة التوزيع، إضافة إلى صيانة المساند ودارات التبريد والزيت والمحول الرئيس، بما يضمن استمرارية عمل المجموعة بكفاءة عالية.

وتسهم هذه الأعمال في تعزيز موثوقية إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع جاهزية المحطة لخدمة الشبكة العامة، ضمن خطة المؤسسة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية ودعم تلبية احتياجات المستهلكين.

وأنشئ سد تشرين عام 1999 على نهر الفرات، في منطقة منبج بريف حلب، ويبعد عن مدينة حلب 115 كم وعن الحدود التركية 80 كم، ويعتبر ثاني أكبر محطة كهرمائية لتوليد الطاقة في سوريا.