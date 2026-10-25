صحفيون بدرعا والقنيطرة في مرمى الاحتلال والحقيقة محاصرة

درعا والقنيطرة-سانا‏

يواجه الصحفيون والإعلاميون في محافظتي درعا والقنيطرة انتهاكات متكررة من قبل قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي، تشمل الملاحقة والاستهداف المباشر وإطلاق الرصاص الحي والقذائف، ‏إضافة إلى التهديدات التي تطال سلامتهم، في محاولة لفرض قيود على التغطية الإعلامية ‏وعرقلة نقل الوقائع الميدانية وكشف حقيقة التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب ‏السوري.‏

ممارسات الاحتلال تهدد سلامة الصحفيين وتعرقل عملهم

قال مراسل سانا في القنيطرة أيمن المحمد: إن الصحفيين يتعرضون لمخاطر متزايدة ‏من قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي أثناء التغطية الميدانية، مشيراً إلى تعرضه وعدد من زملائه ‏للاستهداف ‏بتسع قذائف أثناء تغطيتهم سقوط طائرة مسيّرة إيرانية في قرية الصمدانية ‏الغربية.‏

ولفت المحمد إلى تعرض الصحفيين للمطاردة خلال تغطية التوغلات الإسرائيلية في الريفين ‌‏الشمالي والجنوبي من المحافظة، محذراً من أن هذه الممارسات تهدد سلامتهم وتعرقل عملهم في ‌‏نقل حقيقة ما يجري في الجنوب السوري.‏

وبدوره أكد مراسل مديرية إعلام القنيطرة سند حمد لـ سانا، أن الاعتداءات الإسرائيلية على ‌‏الصحفيين في المحافظة تكررت، وذكر في هذا السياق، أن قوات الاحتلال داهمت منزله، ‏وأطلقت الرصاص ‏الحي باتجاهه وباتجاه الفريق الصحفي أثناء أحد التوغلات الإسرائيلية.‏

الانتهاكات الإسرائيلية سياسة ممنهجة هدفها طمس الحقيقة

رئيس فرع اتحاد الصحفيين في درعا معاوية الزعبي، شدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية ‏المستمرة منذ التحرير تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة، وتشويه صورة ‏الجنوب السوري، مبيناً في تصريح لـ سانا أن الصحفيين يتعرضون للملاحقة والاستهداف ‏المباشر، بما في ذلك الملاحقة بالطائرات المسيّرة، في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري إلى ‏العالم.‏

وأكد الزعبي وقوف اتحاد الصحفيين إلى جانب الناشطين والصحفيين والإعلاميين، باعتبارهم ‏عماد العمل الصحفي في سوريا الجديدة، ويمثلون جوهر العمل الإعلامي ولسان السوريين إلى ‏العالم، من خلال توثيق الانتهاكات وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.‏

قوات الاحتلال تسعى إلى إسكات الصحفيين وعرقلة عملهم

الناشط الصحفي في منطقة حوض اليرموك سليمان المحمد، الذي يعمل في مجال توثيق ‏الانتهاكات الإسرائيلية، لفت في تصريح مماثل إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الصحفيين ‏وتمنعهم من إيصال صوت الأهالي إلى العالم وتقوم بالتشويش على الاتصالات، واستدرك ‏بالقول: “مصرون على مواصلة عملنا وتوثيق الانتهاكات رغم الملاحقة بالطائرات المسيّرة وإطلاق ‏الرصاص الحي”.‏

بدوره، بين مراسل قناة الإخبارية في القنيطرة شادي أبو زيد، أن الصحفيين يتعرضون لمخاطر ‏مباشرة خلال تغطية التوغلات الإسرائيلية وإقامة الحواجز المؤقتة وعمليات اختطاف بعض ‏الشبان، وكشف أن التغطيات الميدانية شهدت إطلاق نار وقذائف وتهديدات مباشرة بحق ‏الصحفيين.

وتشكل التغطية الإعلامية الميدانية خط الدفاع الأول عن الحقيقة، فهي تسهم في كشف ‏الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي في الجنوب السوري ونقل تفاصيلها إلى الرأي العام، بما ‏يضمن إيصال أصوات المتضررين وتسليط الضوء على ما يجري على الأرض أمام المجتمع ‏الدولي.‏

وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا وسط إقامة حواجز مؤقتة ‏ومداهمة منازل واعتقال مدنيين، بالتوازي مع استهداف الصحفيين والإعلاميين أو التضييق ‏عليهم أثناء مهامهم الميدانية، في ممارسات تحد من قدرتهم على نقل مجريات الأحداث وكشف ‏تفاصيل ما تشهده المنطقة من تطورات.‏