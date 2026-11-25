دمشق-سانا

دعت وزارة الطاقة المتقدمين لوظائف الفئتين الأولى والثانية وفق إعلان التوظيف الصادر في الـ 9 من شهر آذار الماضي ممن أكدوا رغبتهم في الاستمرار بإجراءات الترشح والواردة أسماؤهم في الجدول المرفق ‏الخاص بمحافظات دمشق وريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء، الحضور لإجراء الاختبار الكتابي يوم السبت القادم.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاختبار سيجرى في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) بدمشق على مجموعتين، الأولى الساعة العاشرة والنصف صباحاً والمجموعة الثانية الساعة 12 ظهراً، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالموعد المحدد، والحضور قبله بوقت ‏كافٍ، مع اصطحاب الهوية الشخصية.

وللاطلاع على أسماء المدعوين للاختبار، دعت الوزارة إلى مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق ‏بالإعلان، أو الدخول إلى الرابط.

ويأتي إعلان التوظيف في إطار سعي الوزارة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، بما يسهم في تطوير ‏قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.