خروج محطة تحويل مدينة درعا الرئيسية من الخدمة جراء عطلٍ طارئ

درعا-سانا
أعلنت شركة كهرباء درعا عن خروج محطة تحويل المدينة الرئيسية من الخدمة، جراء عطلٍ فنيٍ طارئ اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الورشات باشرت العمل على إصلاحه.
وأفاد مدير التشغيل في الشركة المهندس بسام الشنبور لـ سانا بأن العطل حدث في إحدى خلايا المحطة جراء حريقٍ بسيط، ما أدى لانقطاع التغذية الكهربائية عن المناطق المرتبطة بها.
وبيّن الشنبور أن الورشات الفنية التابعة للشركة توجهت على الفور إلى الموقع، وتعمل حالياً على تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لإصلاح العطل وإعادة المحطة إلى الخدمة، بما يضمن استئناف تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي بأسرع وقتٍ ممكن.