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خروج محطة تحويل مدينة درعا الرئيسية من الخدمة جراء عطلٍ طارئ

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محطة تحويل درعا-أرشيف-سانا

‏درعا-سانا

أعلنت شركة كهرباء درعا عن خروج محطة تحويل المدينة الرئيسية من الخدمة، ‏جراء عطلٍ فنيٍ طارئ اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الورشات باشرت العمل على ‏إصلاحه.‏
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وأفاد مدير التشغيل في الشركة المهندس بسام الشنبور لـ سانا بأن العطل حدث في ‏إحدى خلايا المحطة جراء حريقٍ بسيط، ما أدى لانقطاع التغذية الكهربائية عن ‏المناطق المرتبطة بها.‏
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وبيّن الشنبور أن الورشات الفنية التابعة للشركة توجهت على الفور إلى الموقع، وتعمل ‏حالياً على تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لإصلاح العطل وإعادة المحطة إلى الخدمة، ‏بما يضمن استئناف تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي بأسرع وقتٍ ممكن.‏

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