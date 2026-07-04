إصابة 28 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في سوريا خلال ‏الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا‏

أصيب 28 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق وقعت في ‏سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستجابت لها فرق الدفاع ‏المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن فرقه ‏استجابت لـ 22 حادث سير، أسفرت عن إصابة 24 شخصاً، تم ‏تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ‏اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها‎.‎

وجدّد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 209 حرائق، بينها 13 في ‏الحقول والمحاصيل الزراعية، والباقي متفرقات في (المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية)، وقامت بإخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن ‏إصابة 4 أشخاص، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى بعض الخسائر المادية‎.‎

وشدد الدفاع المدني على عدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو ‏العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق ‏المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ‏والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

وأصيب أمس الأول 24 شخصاً جراء حرائق وحوادث سير في ‏سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث. ‎