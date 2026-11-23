إدلب-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة إدلب، اليوم الإثنين، توزيع قسائم استلام مادة المازوت على العائلات المستحقة، في إطار جهودها الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجاً في المحافظة.

وأوضحت مديرة المديرية أحلام الرشيد، في تصريح لمراسل سانا، أن التنسيق المشترك بين وزارة الطاقة ومحافظة إدلب أتاح تخصيص 100 لتر من المازوت لكل عائلة مستحقة، بسعر 115 ليرة لليتر الواحد.

وبيّنت الرشيد أن التوزيع يتم عبر قسائم مخصصة للعائلات الأكثر هشاشة واحتياجاً، والمسجلة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، موضحةً أن كل قسيمة تتضمن اسم محطة الوقود المعتمدة في منطقة إقامة الأسرة، بما يسهّل عليها عملية استلام المادة.

من جهتها، وصفت مطيعة حلاق، وهي معيلة لإحدى العائلات المستفيدة، المبادرة بالجيدة، معربةً عن أملها في خفض سعر المازوت بصورة أكبر.

وبدورها، أشارت أمل شعار إلى أن توزيع القسائم يسهم في مساندة الأسر الفقيرة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، لافتةً إلى أن تكاليف المعيشة تفوق دخل العائلات بأضعاف، ولا سيما مع قدوم فصل الشتاء.