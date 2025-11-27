افتتاح محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغوطة الشرقية

ريف دمشق-سانا

افتتح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، بالتعاون مع وزارتي الإدارة المحلية، والبيئة والطاقة، وبدعم من صندوق التكيف المناخي اليوم محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدتي المليحة وزبدين في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بكلفة تقدر بـ 4 ملايين و890 ألف دولار، مقدمة من صندوق التكيف المناخي.

وخلال الافتتاح، أكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، أن المحطة تساعد على تعزيز الزراعة وتحسين الاقتصاد المحلي، وأنها جزء من خطة استراتيجية لتحسين الواقع البيئي والزراعي في ريف دمشق، مشدداً على أهمية الحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته لتعزيز الزراعة والاقتصاد المحلي.

بدوره، أوضح معاون وزير الإدارة المحلية لشؤون البيئة الدكتور يوسف شرف أن المحطة ستعالج ما يزيد على 4400 متر مكعب يومياً، بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحقيق المواصفات الوطنية للري والتصريف، مع معالجة الحمأة لاستخدامها لاحقاً كسماد آمن.

من جانبه، بيّن معاون وزير الطاقة لشؤون المياه أسامة أبو طاهر أن مشروع المحطة يشكل خطوة متقدمة في مسار تحسين الواقع البيئي والخدمي في ريف دمشق، وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع محافظة ريف دمشق، ووزارتي الإدارة المحلية والبيئة والطاقة.

كما أكد ممثل وزارة الخارجية محمد بطحيش أهمية الشراكات الدولية في دعم خطط التعافي والتنمية في سوريا، مثمناً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، ومنوهاً بدور الشركاء الدوليين في دعم خريطة التعافي للجمهورية العربية السورية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح شرف أن المحطة تسهم في تحويل مياه الصرف من مصدر تلوث إلى مورد صالح للاستخدام، وأن الوزارة تعمل على مشروع زيادة قدرة المجتمعات المحلية في الغوطة الشرقية على التكيف مع تغير المناخ، في مواجهة تحديات ندرة المياه، من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتدخلات التكيف الفورية لتكون هذه المحطة إحدى أهم مخرجاته.

من جهته، أشار أبو طاهر في تصريح مماثل، إلى أن مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي لم تعد مجرد منشآت خدمية، بل ضرورة وطنية لضمان حماية الموارد المائية السطحية من التلوث، والحفاظ على صحة السكان وسلامة البيئة، إضافة لكونها تتيح الاستفادة من المياه المعالجة كمصدر إضافي آمن للري، بما يدعم القطاع الزراعي ويخفف الضغط الكبير على الموارد المائية الجوفية التي تتعرض للاستنزاف المتزايد.

واختُتمت الفعالية بجولة ميدانية في المحطة للاطلاع على أقسامها وآلية عملها، وسط تأكيد من جميع الجهات المشاركة على استمرار التعاون، لتنفيذ المزيد من المشاريع الحيوية في مختلف مناطق ريف دمشق.

وتأتي إقامة محطة زبدين لمعالجة مياه الصرف الصحي ضمن جهود الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية، لتطوير حلول مستدامة لمعالجة المياه وإعادة استخدامها في الري، بما يخدم الأمن الغذائي، ويحدّ من التلوث، ويحافظ على الموارد المائية الجوفية التي تتعرض للاستنزاف، ويعد هذا المشروع واحداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار برنامج يدعم التعافي المبكر والتنمية المحلية، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات البيئية، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة.