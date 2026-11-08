مرسوم بإحداث ثلاث كليات في جامعة حلب ‏مقرها مدينة الباب

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (211) لعام 2026‏ ‌‏‌‏القاضي بإحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية والعلوم الثانية ‌‏‌‌‏(قسم الرياضيات) والطب البيطري في جامعة حلب مقرها مدينة ‏الباب.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم رقم (211) لعام 2026‏

رئيس الجمهورية ‏

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.‏

‏ يرسم ما يلي:‏

المادة (1): أ- تُحدث الكليات التالية في جامعة حلب، مقرها ‌‏مدينة الباب وهي:‏

‏1- الهندسة الزراعية الثانية.‏

‏2- العلوم الثانية (قسم الرياضيات).‏

‏3- الطب البيطري.‏

ب- تُضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات ‌‏المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (ب) من اللائحة ‌‏التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.‏

المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.‏

أحمد الشرع ‏

رئيس الجمهورية العربية السورية