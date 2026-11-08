مرسوم بإحداث ثلاث كليات في جامعة حلب ‏مقرها مدينة الباب

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (211) لعام 2026 القاضي بإحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية والعلوم الثانية (قسم الرياضيات) والطب البيطري في جامعة حلب مقرها مدينة الباب.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (211) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
يرسم ما يلي:
المادة (1): أ- تُحدث الكليات التالية في جامعة حلب، مقرها مدينة الباب وهي:
1- الهندسة الزراعية الثانية.
2- العلوم الثانية (قسم الرياضيات).
3- الطب البيطري.
ب- تُضاف الكليات المذكورة في الفقرة (أ) إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (250) لعام 2006م.
المادة (2): يُنشر هذا المرسوم، ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية