وفاة طفل وإصابة طفلة جراء حادث سير في مدينة حمص

حمص-سانا

توفي طفل وأصيبت طفلة، جراء حادث سير وقع مساء أمس الإثنين على طريق ‏المساكن الغربية في مدينة حمص.‏

وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص عبر صفحتها الرسمية أن ‏فرق الدفاع المدني السوري توجهت إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية ‏للطفلة قبل نقلها إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج، فيما كان مدنيون قد انتشلوا جثمان ‏الطفل قبل وصول الفرق.‏

وأضافت المديرية أن فرقها تفقدت موقع الحادث وعملت على تأمينه، والتأكد من ‏عدم وجود إصابات أخرى.‏

وتتكرر حوادث السير على الطرقات داخل مدينة حمص ومحيطها، وسط دعوات ‏إلى الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر، ولا سيما على الطرقات التي تشهد ‏حركة مرورية كثيفة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.‏