وفاة طفل وإصابة طفلة جراء حادث سير في مدينة حمص

حمص-سانا
توفي طفل وأصيبت طفلة، جراء حادث سير وقع مساء أمس الإثنين على طريق المساكن الغربية في مدينة حمص.
وذكرت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حمص عبر صفحتها الرسمية أن فرق الدفاع المدني السوري توجهت إلى موقع الحادث، وقدمت الإسعافات الأولية للطفلة قبل نقلها إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج، فيما كان مدنيون قد انتشلوا جثمان الطفل قبل وصول الفرق.
وأضافت المديرية أن فرقها تفقدت موقع الحادث وعملت على تأمينه، والتأكد من عدم وجود إصابات أخرى.
وتتكرر حوادث السير على الطرقات داخل مدينة حمص ومحيطها، وسط دعوات إلى الالتزام بقواعد المرور وتوخي الحذر، ولا سيما على الطرقات التي تشهد حركة مرورية كثيفة، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.