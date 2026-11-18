برلين-سانا

كشف فريق دولي من الباحثين عن نظام بيئي غير معروف سابقاً داخل عقيدات معدنية في أعماق المحيط الهادئ، بعد العثور على آلاف الكائنات البحرية الدقيقة التي تعيش في الشقوق والتجاويف الموجودة داخل هذه التكوينات، في اكتشاف يسلط الضوء على تنوع الحياة في أعماق البحار، وينبه إلى المخاطر التي قد تهددها أنشطة التعدين البحري.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي، في تقرير نشره أول أمس نقلاً عن مركز ماروم لعلوم البيئة البحرية في جامعة بريمن الألمانية، أن هذه التكوينات، المعروفة باسم «العقيدات متعددة الفلزات»، تتكون أساساً من أكاسيد الحديد والمنغنيز، وتنتشر في قاع المحيط على أعماق تتراوح بين أربعة وستة آلاف متر، وتضم شقوقاً وفراغات دقيقة توفر موائل للكائنات البحرية، التي يقل حجم بعضها عن مليمتر واحد.

وأظهرت النتائج أن هذه العقيدات لا تقتصر أهميتها على احتوائها على معادن ذات قيمة اقتصادية، بل تؤدي أيضاً دوراً بيئياً مهماً، إذ توفر مأوى لكائنات دقيقة تعيش داخل تجاويفها أبرزها الديدان الخيطية والقشريات مجدافية الأرجل والمنخربات، ما يكشف عن جانب غير معروف من التنوع الحيوي في أعماق المحيطات.

وحذرت الدراسة من أن التوسع في استخراج المعادن من قاع المحيط قد يهدد هذه النظم البيئية، إذ تحتوي العقيدات على معادن، بينها النيكل والكوبالت والنحاس، تدخل في صناعات وتقنيات حديثة، فيما قد تؤدي إزالتها إلى تدمير الموائل الطبيعية للكائنات التي تعتمد عليها.

وتبرز نتائج الدراسة أهمية مواصلة الأبحاث المتعلقة بالنظم البيئية في أعماق المحيطات، والتعرف إلى الكائنات التي تعيش فيها والموائل التي تعتمد عليها، قبل التوسع في استغلال الموارد المعدنية البحرية، بما يساعد على الموازنة بين الاستفادة من الثروات الطبيعية وحماية التنوع الحيوي.