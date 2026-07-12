انتخاب مصطفى موسى ومادونا بشارة ‏نائبين لرئيس مجلس الشعب

دمشق-سانا



انتخب أعضاء مجلس الشعب السوري، اليوم الأحد، مصطفى موسى نائباً أول لرئيس المجلس، ومادونا بشارة ‏نائباً ثانياً لرئيس المجلس.‏



وحصل مصطفى موسى على 122 صوتاً، بينما حصلت مادونا بشارة على 67 صوتاً، وبلغ عدد المرشحين لمنصبي النائبين 10 مرشحين.‏



والدكتور مصطفى موسى نائب عن محافظة إدلب، وعمل بداية الثورة في المجالات الإغاثية والإنسانية والسياسية، وكان رئيس مجلس الشورى العام في منطقة إدلب، كما عُيّن عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، وهو حائز شهادة في الصيدلة من إحدى الجامعات الأردنية.



والدكتورة مادونا بشارة أكاديمية وباحثة سورية، حاصلة على شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية، وهي رئيسة قسم هندسة وإدارة التشييد في كلية الهندسة المدنية بجامعة اللاذقية، ولديها أبحاث منشورة عالمياً، وهي ناشطة في المجتمع المدني.



‌‏وعقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى بحضور الرئيس أحمد الشرع، ورئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد الأحمد، وأعضاء المجلس البالغ عددهم 206، وعدد من الوزراء، حيث أدى أعضاء المجلس القسم، وانتخبوا عبد الحميد العواك رئيساً للمجلس.

يتبع…