استمرار الضخ التجريبي لمياه محطة علوك في الحسكة لمدة أسبوع إضافي

الحسكة-سانا‌

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أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ‏الحسكة، فرحان العويس، أن عمليات الضخ التجريبي لمياه ‏محطة علوك ستستمر لمدة أسبوع إضافي، وذلك لاستكمال ‏إجراءات التحقق الدقيق من صلاحية المياه للاستهلاك البشري‎.‎

وأوضح العويس في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن ‏دائرة التحليل والتعقيم في الشركة تواصل سحب عينات مياه من ‏مواقع وأحياء مختلفة، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد ‏بشكل كامل من مطابقة المياه للمواصفات الصحية المعتمدة‎.‎

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم استخدام مياه الشبكة للشرب ‏خلال فترة الضخ التجريبي، مؤكدة أن استخدامها يقتصر حالياً ‏على الأغراض المنزلية فقط، إلى حين صدور إعلان رسمي ‏يؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري‎.‎

وكانت وزارة الطاقة السورية أعادت في الثاني والعشرين من ‏شهر تموز الماضي محطة مياه علوك إلى الخدمة بعد توقف دام ‏لسنوات، معلنة بدء ضخ المياه إلى مدينة الحسكة تجريبيا والذي ‏سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف التأكد من سلامة ‏المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري‎.