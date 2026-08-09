استمرار الضخ التجريبي لمياه محطة علوك في الحسكة لمدة أسبوع إضافي

الحسكة-سانا
أكد مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة، فرحان العويس، أن عمليات الضخ التجريبي لمياه محطة علوك ستستمر لمدة أسبوع إضافي، وذلك لاستكمال إجراءات التحقق الدقيق من صلاحية المياه للاستهلاك البشري.
وأوضح العويس في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن دائرة التحليل والتعقيم في الشركة تواصل سحب عينات مياه من مواقع وأحياء مختلفة، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد بشكل كامل من مطابقة المياه للمواصفات الصحية المعتمدة.
ودعت الشركة المواطنين إلى عدم استخدام مياه الشبكة للشرب خلال فترة الضخ التجريبي، مؤكدة أن استخدامها يقتصر حالياً على الأغراض المنزلية فقط، إلى حين صدور إعلان رسمي يؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وكانت وزارة الطاقة السورية أعادت في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي محطة مياه علوك إلى الخدمة بعد توقف دام لسنوات، معلنة بدء ضخ المياه إلى مدينة الحسكة تجريبيا والذي سيستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، بهدف التأكد من سلامة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.