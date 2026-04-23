وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين بحوادث سير وحرائق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية في عموم سوريا

توفي شخصان، وأصيب 17 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الخميس بوقوع 11 حادث سير أسفرت عن تسجيل حالتي وفاة و14 إصابة، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 6 إصابات منها، ثم نقلتها إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، وأزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها لتسهيل حركة المرور أمام المدنيين، فيما تم نقل بقية الإصابات من قبل المدنيين إلى المشافي لتلقي العلاج.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حريقاً، منها 11 حريقاً في المنازل والمحال التجارية، و8 أخرى متفرقة، أسفرت جميعها عن تسجيل 3 حالات اختناق مؤقت، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان، واقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

واستجابت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أول أمس الثلاثاء، لـ 8 حوادث سير في عموم سوريا، أسفرت جميعها عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.