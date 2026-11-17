دمشق-سانا

بحثت لجنة الإعلام في مجلس الشعب، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس اللجنة مؤيد قبلاوي، مع الكوادر الإعلامية في محافظة القنيطرة، التحديات التشريعية التي تواجه العمل الصحفي، وسبل تطوير القوانين الناظمة له وتعزيز حقوق الصحفيين وحمايتهم.

وذكر المجلس عبر قناته على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع عُقد بمشاركة مديرية إعلام المحافظة، وممثلي المكاتب الإعلامية للوزارات، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام المستقلة، وتركزت النقاشات حول سبل تعزيز حماية الصحفيين وحصانتهم، وضمان حقهم في الوصول إلى المعلومات من مختلف المؤسسات الإدارية والحكومية، بما يراعي الخصوصية الميدانية لمحافظة القنيطرة ويسهم في نقل واقعها واحتياجات أهلها.

مقترحات لتطوير قانون الإعلام

واستعرض المجتمعون أبرز البنود المقترح تضمينها في مشروع قانون الإعلام، بما يضمن حقوق الصحفيين وينظم العلاقة المهنية بينهم وبين الجهات العامة، ويعالج التحديات التي تواجه ممارسة العمل الصحفي.

وفي ختام الاجتماع، أحالت اللجنة مطالب إعلاميي المحافظة واحتياجاتهم إلى وزارة الإعلام لمتابعتها ومعالجتها، مثمّنة تجاوب الوزارة وتعاونها المستمر لدعم الواقع الإعلامي في القنيطرة.

وكانت لجنة الإعلام في مجلس الشعب بحثت في الرابع من تشرين الثاني الجاري التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي والمعايير المعتمدة لتحديد احتياجات القطاع، في إطار إعداد مشروع قانون الإعلام الجديد، وذلك خلال اجتماع برئاسة مؤيد قبلاوي، وبمشاركة مديري إدارات الإعلام والاتصال في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، ومديرية العلاقات العامة في وزارة الإعلام.