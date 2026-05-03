تربية الرقة تزوّد مدرستين في الريف الشمالي بغرف صفية استجابة لنداءات الأهالي

الرقة-سانا

زوّدت مديرية التربية في محافظة الرقة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مدرستي حلو عبد الشرقي والكالطة الشرقية بريف الرقة الشمالي، بغرف صفية مسبقة الصنع، استجابة لنداءات الأهالي لتأمين بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأكد مدير مكتب المتابعة والتقييم في مديرية التربية زكي الإبراهيم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن هذه الخطوة جاءت لمعالجة صعوبات كان يعاني منها الطلاب في المنطقتين، حيث كانوا يضطرون لقطع مسافات تتجاوز كيلومترين للوصول إلى مدارسهم، مروراً بطريق عام يشهد حركة مرورية كثيفة.

وأوضح الإبراهيم أنه تم تزويد المدرستين بخمس غرف صفية مسبقة الصنع لكل منهما، إضافة إلى غرفتين إداريتين، بهدف تخفيف معاناة الطلاب وتأمين وصولهم إلى التعليم ضمن بيئة قريبة وآمنة.

من جهته، أوضح مدير مدرسة حلو عبد الشرقي باسل الوردي أن عدد طلاب المدرسة يبلغ نحو 216 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى السادس، مشيراً إلى أن الطلاب كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى مدارسهم نتيجة بُعد المسافة وخطورة الطريق العام، ما كان ينعكس على انتظامهم الدراسي وسلامتهم، مؤكداً أن تأمين غرف صفية قريبة أسهم في تحسين دوام الطلاب وتقليل المخاطر.

بدوره، أشار مدير مدرسة الكالطة الشرقية طلال المصطفى إلى أن عدد طلاب المدرسة يبلغ نحو 160 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى الخامس، مبيناً أن عبور الطريق العام كان يشكل تحدياً يومياً للطلاب.

وأضاف المصطفى: إن الأهالي بادروا سابقاً إلى إقامة صفوف مؤقتة ضمن خيم تعليمية كحل إسعافي بعد وقوع حوادث مرورية على الطريق، وذلك إلى حين استجابة مديرية التربية وتأمين غرف صفية مسبقة الصنع، ما أسهم في تحسين الواقع التعليمي والحد من المخاطر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتأمين بيئة تعليمية آمنة في ريف الرقة الشمالي، وتقريب المدارس من الطلاب بما يسهم في استقرار العملية التعليمية.